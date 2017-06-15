И посредники станут крайними

Интернет-агрегаторы понесут ответственность перед потребителями

Сегодня Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О защите прав потребителей», которые вводят ответственность для товарных агрегаторов. Уже ко второму чтению в него могут попасть сервисы для поиска ремонтников и такси. Попытка регулировать «уберизацию» окажется на руку иностранным сервисам, говорят одни эксперты. «Как только начинается регуляция рынков, их развитие останавливается», — говорят другие

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Сегодня Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», который разработал и внес в нижнюю палату парламента Роспотребнадзор. Согласно текущей версии законопроекта под регулирование попадают в первую очередь интернет-агрегаторы формата «Яндекс.Маркет» или «Товары.Mail.Ru» — фактически торговые «витрины» различных магазинов.

Но неоднозначность формулировок документа в части того, кого касается регулирование (сейчас в документе используется только «агрегатор товаров и услуг»), вызывала его двоякую трактовку.

Как рассказал РБК представитель пресс-службы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, уже прописанные в законопроекте объекты регулирования позволяют применять его нормы к сервисам по заказу такси и гостиниц. Кроме того, во втором чтении законопроекта к товарным агрегаторам также могут быть отнесены сервисы, которые предоставляют доступ к услугам строителей, мастеров по ремонту, швей.

Что предлагается регулировать Законопроект вводит определение «агрегатор товаров (услуг)». Согласно документу, это организации или индивидуальные предприниматели, которые предоставляют на своем сайте возможность потребителю ознакомиться с информацией о товаре/услуге, которую предоставляют третьи лица, заключить с фактическим продавцом договор купли-продажи и произвести предварительную оплату. Агрегаторы будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце, а также будут нести ответственность за предоставление недостоверных данных и убытки, причиненные потребителю. Кроме того, агрегатор будет обязан возвратить сумму за покупку в течение десяти дней со дня предъявления претензий от потребителя, если товар или услуга не получены в указанный срок.

Ремонт с возвратом

Включить сервисы по ремонту в зону регулирования позволит внесение в текст законопроекта формулировки «работы» в дополнение к имеющимся уже в тексте документа «товарам» и «услугам», поясняет представитель комитета (соответствующее предложение уже содержится в заключении комитета на законопроект).

Под «работами» подразумевается «материальный» труд (в результате которого создается материальный актив), например строительство, ремонт, пошив вещей, говорит собеседник РБК. Он приводит в пример сайт «Ремонтник.ру», на котором можно получить доступ к частным мастерам, бригадам и компаниям. Попадает ли тот или иной сервис под понятие «агрегатор» и требования законопроекта, зависит от его бизнес-модели. «Если сервис берет плату за получение доступа к списку предпринимателей — например, людей, которые производят вышеперечисленные работы, — это считается дистанционной торговлей и под регулирование не попадает. То же самое относится к сайтам, которые просто перенаправляют пользователя на сайт исполнителя, — говорит собеседник РБК. — Но если с пользователя берется оплата за услугу, то на агрегатор распространяются требования законопроекта».​

Представитель упомянутого сервиса «Ремонтник.ру» настаивает на том, что бизнес-модель проекта не попадает под регулирование. «Ремонтник.ру» не выступает стороной по договору о ремонтно-строительных услугах, мы не берем комиссию от стоимости работ ни с заказчика, ни с исполнителя, а выступаем как информационная площадка и соединяем заказчика и исполнителя напрямую», — отметил он. На сайте проекта указано, что «Ремонтник» «не вмешивается во взаиморасчеты исполнителя и заказчика» и «интернет-проект зарабатывает исключительно на микроплатежах в случае обмена контактами с заказчиком».

На основании каких данных «Ремонтник.ру» может попасть под регулирование, в комитете не уточняют.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Такси и гостиницы в законе

Возможность распространить регулирование на сервисы заказа такси и бронирования гостиниц уже фактически предусмотрена​ действующей версией законопроекта, поскольку они уже относятся к категории «агрегатор услуг».

Например, если пользователь вызвал машину через «Яндекс.Такси», а она не приехала, из-за чего он опоздал на работу или в аэропорт, претензии должны быть предъявлены именно «Яндексу», объясняет представитель комитета. Сервис должен будет возместить убытки клиенту, однако предполагаемый размер компенсации в законопроекте пока не указывается.

«Оплачивая поездку по карте, пользователь должен знать, куда и кому переводятся его денежные средства и что он должен делать в случае, если останется недоволен качеством предоставленных услуг», — объясняет представитель комитета.

Представитель Uber сообщил РБК, что компания соблюдает законодательство тех стран, где работает, и будет соблюдать все применимые новые нормы в случае их введения. Представители «Яндекс.Такси» и Gett отказались от комментариев.

Источник РБК в одном из агрегаторов подтвердил, что «сервисы уже начали анализировать предполагаемое регулирование и возможные риски для компаний в случае принятия поправок». По словам собеседника РБК, агрегаторам такси, в частности, придется поменять свои лицензионные соглашения для пользователей под новые требования. Например, сейчас, согласно такому соглашению в Gett, размер компенсации равен $100, если «компания будет признана ответственной за ущерб». Со вступлением законопроекта в силу это ограничение придется снять, так как суммы может быть недостаточно для оплаты убытков клиента, полагает источник. У Uber на компенсацию убытков клиентов заложена бóльшая сумма — €500.

Собеседник на рынке агрегаторов такси считает, что благодаря законопроекту может набрать силу «потребительский терроризм». Пользователи могут злоупотреблять своими правами, чтобы получить компенсацию от компании, что приведет к росту ее убытков.

Спорное регулирование

По словам представителя комитета, все новые предложения будут обсуждаться на встречах и в рабочих группах с участниками рынка, и ко второму чтению законопроекта авторы рассчитывают прийти к финальному решению по отраслям регулирования.

Участники рынка интернет-торговли и сервисных служб с момента появления текста законопроекта предлагают свои трактовки будущего законодательства. В конце марта «Интерфакс» сообщил со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, что под эти требования могут попасть сервисы YouDo, Clean.ru, порталы по подбору репетиторов и специалистов из различных областей (по ремонту, водителей). При этом сооснователь YouDo Алексей Гидирим говорил РБК, что сервис не является получателем денежных средств от заказчиков и источником выплат для исполнителей. «Согласно пользовательскому соглашению сервис предоставляет исключительно информационные услуги для пользователей и не производит подбор исполнителей», — говорил Гидирим.

При этом участники рынка, наоборот, выступали за снижение регулирования. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил исключить из законопроекта нормы, регулирующие продажу услуг, так как они уже закреплены в других нормативных актах, пересмотреть положения об ответственности агрегаторов и уточнить нормы о возврате денег покупателю, писал «Коммерсантъ».​

Регулирование «уберизации»

Советник президента России, председатель правления Института развития интернета Герман Клименко отметил, что в российских законах по регулированию интернета, принятых в последние годы, совсем не учитывается факт, что регулирование на практике осуществляется и касается не только российских компаний, но и зарубежных игроков рынка. «Новацией для действующего законодательства является тот факт, что привычная модель «принятый закон — исполненный закон» перестает работать в интернет-среде, если не обеспечивается его исполнение в отношении зарубежных компаний, — считает Клименко. — В большинстве случаев наши компании исполняют принятый закон — а что им остается? А зарубежные либо имитируют его исполнение, либо просто игнорируют». Получается, что каждый из принятых законов в сфере интернет-регулирования, рассуждает Клименко, ухудшает позиции отечественных игроков рынка в конкуренции с международными компаниями. В законе «об агрегаторах» совершенно не рассматривается вопрос о зарубежных игроках, добавляет собеседник РБК, и о том, как будет обеспечиваться исполнение закона ими.

По словам директора дочерних фондов Российской венчурной компании Евгения Кузнецова, законопроект в нынешнем виде может повлечь «дикий рост издержек» агрегаторов. «Начнется либо страхование всех возможных рисков, либо максимальные предоплаты и заморозки средств до выполнения заказа, — рассуждает Кузнецов. — В итоге придут международные сети, для которых российский рынок — 1% и которым несложно все это исполнять, а российские игроки загнутся». Кузнецов считает, что как только начинается регуляция рынков, их развитие останавливается. «Взлеты IT- и интернет-рынков были именно тогда, когда они не регулировались», — отмечает он.

«Я думаю, что у законодателя не было цели закрыть агрегаторы — эти сервисы действительно дают пользователям удобный инструмент выбора», — отмечает директор по стратегическим проектам Института развития интернета и куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. При этом она отмечает, что большинство участников рынка считают, что текущего законодательства по защите прав потребителя достаточно и реальной проблемы, требующей дополнительного регулирования, нет. «Текущая версия законопроекта недостаточно корректно регулирует правоотношения и во внесенной редакции не была согласована с игроками рынка через процедуры ОРВ (оценка регулирующего воздействия. — РБК), — говорит Левова. — Экспертным советом при правительстве и участниками рынка были подготовлены и направлены предложения по корректировке текущей версии. Мы ожидаем, что они будут приняты при рассмотрении законопроекта во втором чтении».