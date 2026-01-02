 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Над Россией сбили 64 беспилотника за ночь

В ночь на 2 января над российскими регионами сбили 64 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

Над Самарской областью перехватили и уничтожили 20 дронов, над Воронежской и Саратовской областями — по восемь, еще семь — над Московским регионом. Из них пять БПЛА летели на Москву.

По шесть дронов самолетного типа сбили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской области, два — в Белгородской. Еще по одному аппарату уничтожили в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях.

Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник
Политика

Ранее об отражении атак сообщали власти Москвы, Ростовской и Тульской областей. В ряде российских аэропортов вводили ограничения.

По данным военного ведомства, вечером 1 января, с 16:00 до 23:00, над российскими регионами и Азовским морем был уничтожен 201 дрон, в том числе 24 в Московском регионе. Больше всего беспилотников — 51 и 36 соответственно — уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

