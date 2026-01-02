Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой
Дочь актера Томми Ли Джонса, 34-летнюю Викторию, нашли мертвой в одном из отелей Калифорнии, сообщают TMZ со ссылкой на правоохранительные органы и NBC Bay со ссылкой на источник.
По словам источника TMZ, тело женщины обнаружили утром 1 января в гостинице Fairmont San Francisco. Около 4 утра в отель прибыла полиция, а позднее — парамедики и судебно-медицинский эксперт.
Причина смерти пока не установлена. Расследованием занимается полицейское управление Сан-Франциско.
Виктория — одна из двух детей Томми Ли Джонса и его бывшей жены, фотографа Кимберли Клоугли. У пары также есть 43-летний сын Остин Джонс.
Девушка начала сниматься в кино в юном возрасте, отмечает People. В 2002 году она сыграла в фильме «Люди в черном 2», где, помимо ее отца, одну из главных ролей исполнил Уилл Смит. Также она участвовала в съемках популярного подросткового сериала «Холм одного дерева».
Томми Ли Джонс в интервью журналу The New Yorker в 2006 году высоко оценил актерские способности своей дочери.
