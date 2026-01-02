 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

Дочь актера Томми Ли Джонса, 34-летнюю Викторию, нашли мертвой в одном из отелей Калифорнии, сообщают TMZ со ссылкой на правоохранительные органы и NBC Bay со ссылкой на источник.

По словам источника TMZ, тело женщины обнаружили утром 1 января в гостинице Fairmont San Francisco. Около 4 утра в отель прибыла полиция, а позднее — парамедики и судебно-медицинский эксперт.

Причина смерти пока не установлена. Расследованием занимается полицейское управление Сан-Франциско.

Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей
Общество
Ник Райнер

Виктория — одна из двух детей Томми Ли Джонса и его бывшей жены, фотографа Кимберли Клоугли. У пары также есть 43-летний сын Остин Джонс.

Девушка начала сниматься в кино в юном возрасте, отмечает People. В 2002 году она сыграла в фильме «Люди в черном 2», где, помимо ее отца, одну из главных ролей исполнил Уилл Смит. Также она участвовала в съемках популярного подросткового сериала «Холм одного дерева».

Томми Ли Джонс в интервью журналу The New Yorker в 2006 году высоко оценил актерские способности своей дочери.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
актер смерть Сан-Франциско Калифорния
Материалы по теме
Найденный мертвым норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске
Спорт
Актера «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина нашли мертвым
Общество
В Мексике задержали возможного организатора убийства мэра на День мертвых
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Экс-советник Харрис усомнился, что Трамп поддержит гарантии для Киева Политика, 07:08
Цифровое промывание мозгов. Зачем элиты тратят миллионы на ИИ-пропагандуПодписка на РБК, 07:00
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Общество, 06:31
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой Общество, 06:19
В центре Киева появится улица в честь убитого экс-спикера Рады Парубия Политика, 05:58
Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности Политика, 05:41
Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту Политика, 05:01
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Tasnim сообщил, что протестующие в Иране подожгли Коран Политика, 04:33
Замглавы Запорожской области арестовали в Москве по делу о мошенничестве Политика, 04:18
Юристы назвали нетипичным для ЕС задержание россиянина из-за Крыма Политика, 04:00
При пожаре в Якутии погибли пять человек Общество, 03:46
WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским Политика, 03:31
Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров Политика, 02:56
В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы Политика, 02:24