Политика
В центре Киева появится улица в честь убитого экс-спикера Рады Парубия

В Киеве появится улица в честь народного депутата и бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, застреленного во Львове в августе 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко со ссылкой на результаты опроса на портале «Киев Цифровой».

Речь идет о безымянной улице между Мариинским парком и домом № 9 на улице Михаила Грушевского. Инициативу поддержали 57% участников голосования.

«Интерфакс-Украина» отмечает, что попытки переименовать одну из столичных улиц принимались и ранее, но соответствующие петиции не набрали необходимые для рассмотрения голоса.

СБУ обвинила в убийстве экс-спикера Рады Парубия российские спецслужбы
Политика
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве&nbsp;Андрея Парубия, 1 сентября 2025 года

Парубий — активный участник «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2013–2014 годов. В 2014 году был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а с 2016 по 2019 год — председателем Верховной рады. Выступал за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В 2019 году против него на Украине возбудили несколько уголовных дел.

Бывший спикер Рады был застрелен 30 августа. Убийца, одетый как курьер, скрылся с места преступления, а 1 сентября украинские власти сообщили о задержании подозреваемого в Хмельницкой области. Им оказался житель Львова Михаил Сцельников. Он признал вину, назвав свои действия «местью украинской власти». СБУ утверждает, что Сцельников действовал по поручению российских спецслужб.

В октябре во Львове была открыта мемориальная таблица в память о Парубии. Президент страны Владимир Зеленский посмертно присвоил бывшему спикеру Рады звание Героя Украины.

