Юристы назвали нетипичным для ЕС задержание россиянина из-за Крыма

Задержание в Польше археолога Александра Бутягина из России за работу в Крыму по запросу Украины — нетипично для судебной практики ЕС, рассказали РБК опрошенные юристы. В Кремле называли задержание правовым произволом

Александр Бутягин (Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС)

Задержание в Польше по запросу Украины российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина по обвинению в «незаконных раскопках» в Крыму крайне нетипично для практики ЕС. Об этом РБК сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов.

По его словам, согласно открытым данным, «один из первых случаев», когда гражданин был задержан в третьей стране «не за универсальные преступления», а из-за украинских законов о Крыме. По его словам, тут речь идет не о самом факте посещения Крыма, а о «вменяемых действиях» — участии в археологических работах. «Именно наличие формального уголовного обвинения, а не сам факт поездки, позволяет инициировать международный розыск и процедуру временного задержания», — пояснил Надмитов. «На моей памяти этот случай первый. Это спланированная политическая акция, она не основана на законе», — рассказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.

Временное задержание возможно в рамках международной экстрадиционной процедуры и регулируется Европейской конвенцией о выдаче 1957 года, национальным правом Польши и международными стандартами защиты прав человека, сообщил РБК Надмитов. С точки зрения закона будут ли делу давать ход, стоит разобраться с «принципом двойной наказуемости»: «является ли вменяемое деяние преступлением не только по украинскому, но и по польскому законодательству, а также отсутствуют ли запреты на выдачу, включая политический характер преследования или риск нарушения прав человека», объяснил юрист.

С этим согласен и Артем Грицюк. «Существуют международные договоры, согласно которым страны по запросу государства — инициатора розыска (страна, на территории которой возбуждено уголовное дело и лицо объявлено в розыск) обязуются выдать это лицо по запросу. Но перед выдачей они обязаны проверить все обстоятельства, действительно ли это лицо совершило преступление или оно преследуется по иным мотивам», — рассказал он. «В данном случае, на мой взгляд, основания к выдаче отсутствуют», — добавил юрист.

Международная практика показывает, что подобные случаи в связи с территориальными спорами не беспрецедентны, но встречаются редко, отметил Надмитов. Среди таких случаев юрист упомянул задержания в третьих странах, связанные с поездками в Нагорный Карабах по запросу Азербайджана, а также с Северным Кипром, где основанием для преследования становились не сами поездки, а конкретные действия — например, сделки с недвижимостью.

«Иные примеры, связанные с Нагорным Карабахом и Кипром, по моей информации, не были связаны с непосредственным посещением территорий. Известное дело на территории Азербайджана в отношении блогера было возбуждено дело за незаконное пересечение госграницы с изменением написания имени. Но в СМИ освещалось как незаконное посещение Карабаха. Иные случаи мне неизвестны», — сказал Грицюк.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже, руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма). Ученый был задержан по требованию Киева, который считает незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму. Он разыскивается на Украине с прошлого года. По мнению украинский стороны, раскопки в Мирмекие (Мирмекионе) после присоединения Крыма к России в 2014 году незаконны и привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Россия называла вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

Задержание в Польше российского археолога — абсолютный «правовой произвол», считают в Кремле. «Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Эрмитаже сообщили, что постоянно контактируют с польским МИДом и прилагают все усилия для разрешения ситуации.