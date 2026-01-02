Парковочные тарифы скорректированы на ряде улиц Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Со 2 января 2026 года в Москве изменились тарифы платной парковки и проезда по МСД: на 12 улицах снизилась стоимость парковки, а в критически загруженные часы по будням тариф на Московском скоростном диаметре (МСД) теперь составляет 13 руб. за участок.

По данным телеграм-канала столичного дептранса, на 12 улицах парковка подешевела из‑за низкой загрузки — обычно там заполнено менее 50% мест, на части участков тариф снизили до 40 руб. в час. Среди них улицы Михаила Якушина и Игоря Численко, а также 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи. На 89% улиц с платной парковкой стоимость осталась прежней, а на 10,5% участков с занятостью выше 80–90% тарифы скорректировали в рамках действующей тарифной сетки.

Власти столицы объясняют изменения необходимостью выровнять спрос: снижение тарифа там, где много свободных мест, и корректировка — на перегруженных улицах с торговыми и бизнес-центрами, ресторанами и достопримечательностями. Изменения, по их оценке, должны уменьшить лишний трафик от машин, которые долго ищут парковку, и повысить оборачиваемость мест, давая приоритет жителям с резидентными разрешениями.

Одновременно проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы по будням: плата теперь составит 13 руб. за участок. В остальное время в будни (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00), что составляет 70% времени суток, а также по выходным и праздникам проезд по МСД останется бесплатным,. Транзитный проезд по диаметру по-прежнему стоит 950 руб.

Стоит подчеркнуть, что платным считается только тот проезд по участку МСД, при котором автомобиль въехал и выехал в платный период. Если машина заехала на участок до начала платного времени, например в 6:55 и выехала в 7:30, или въехала в 10:55 и покинула участок в 11:30, поездка будет бесплатной. Изменения, как рассчитывают московские власти, позволят сохранить для водителей «быструю, комфортную и предсказуемую» по времени поездку по МСД.