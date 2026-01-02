Мадуро предложил США сотрудничество в борьбе с наркоторговлей

Девиз Венесуэлы — «не война, а мир», страна готова заключить с США соглашения по борьбе с наркоторговлей и инвестициям в нефтяной сектор, заявил Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Венесуэла хотела бы сотрудничать с США, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

По словам Мадуро, девиз Венесуэлы «предельно ясен: не война, а мир», власти считают американский народ «братским». В то же время CNN со ссылкой на источник пишет, что в последние месяцы на фоне обострения между Вашингтоном и Каракасом венесуэльские власти задержали по меньшей мере пятерых американцев. Некоторые из них могли быть связаны с контрабандой наркотиков, допустил собеседник телеканала. По его словам, представители администрации Дональда Трампа считают, что Мадуро таким образом хочет надавить на США

«Если они [США] хотят заключить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы. Если они хотят нефть, мы готовы к инвестициям, подобным тем, что предлагает Chevron, когда, где и как они захотят», — подчеркнул президент Венесуэлы (цитата по El Mundo).

Американская нефтяная компания Chevron продолжает работу на венесуэльских скважинах благодаря лицензиям, которые выдали администрации Джо Байдена и Дональда Трампа. Суда, загруженные сырой нефтью, беспрепятственно курсируют от побережья Венесуэлы в США. В то же время корабли Южного командования США преследуют в Карибском море танкеры, находящиеся в американском санкционном списке за перевозку венесуэльской нефти.

Трамп в середине декабря объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, обвинив Мадуро в «краже американских активов», нефти и земли. Соединенные Штаты намерены сохранить нефть с захваченных судов, заявил он.

Кроме того, начиная с сентября США атакуют венесуэльские суда, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце декабря Трамп сообщил, что США впервые ударили по территории Венесуэлы. По данным CNN, ЦРУ ударило беспилотником по удаленному причалу на венесуэльском побережье, который использовался наркобандой Tren de Aragua. Мадуро отказался комментировать эти данные.

Президент Венесуэлы считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения. Каракас назвал целью политики Вашингтона контроль над природными ресурсами страны.