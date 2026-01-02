 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности

Применение коммерческих спутников в военных целях «усугубило риск гонки вооружений в космосе», считает представитель Китая в Совбезе ООН. Китайские ученые предлагали бороться со спутниками Маска при помощи подлодок-невидимок
Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Пекин считает, что спутниковая сеть Starlink Илона Маска представляет угрозу национальной безопасности, сообщает South China Morning Post со ссылкой на выступление представителя Китая в Совбезе ООН.

29 декабря прошло неформальное заседание СБ ООН, созванное по инициативе России. Представитель Китая во время выступления заявил, что увеличение спутниковых группировок, таких как Starlink компании SpaceX, вызывает «серьезные проблемы безопасности».

В качестве примера он привел ряд инцидентов со сближением спутника с китайской орбитальной станцией в 2021 году и распадом другого аппарата в декабре 2025 года. В ряде случаев Starlink используют для военной разведки, добавил представитель Китая. Кроме того, по его словам, некоторые спутники применяют «террористические и сепаратистские группы».

В Китае предложили использовать лазеры для борьбы со спутниками Starlink
Политика
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутниками Starlink после запуска с мыса Канаверал, США, 26 февраля 2025 г.

Использование коммерческих спутников в военных целях «усугубило риск гонки вооружений в космосе», считают в Пекине.

Спутниковая группировка Starlink сейчас насчитывает более 9 тыс. аппаратов на низкой околоземной орбите, в перспективе нарастить ее рассчитывают до 42 тыс.

Китай развивает собственные мегагруппировки интернет-спутников, включая поддерживаемую властями Шанхая широкополосную сеть Qianfan, которая планирует развернуть более 15 тыс. аппаратов к 2030 году, и сеть Guowang (примерно 13 тыс. спутников).

Агентство AP, изучив десятки работ в китайских научных журналах, сообщило, что ученые предлагают обнаруживать и уничтожать спутники Маска при помощи подлодок-невидимок с лазерами и специальными аппаратами с ионными двигателями. Инженеры Народно-освободительной армии также рассматривают возможность применения небольших оптических телескопов для мониторинга спутников.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

