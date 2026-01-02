 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Как подорожает проезд в Москве в 2026 году. Инфографика

Со 2 января в Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Новый год 2026
Сюжет
Инфографика РБК
Со 2 января в Москве изменились стоимость проезда в городском транспорте. Как поменяются тарифы — в инфографике РБК

Со 2 января 2026 года стоимость проезда в московском транспорте увеличится в среднем на 11%. Как пояснили в столичном дептрансе, средства от индексации направят на компенсацию роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции.

Самым выгодным способом остается оплата по биометрии. Поездка обойдется в 71 руб. — на 4 руб. дешевле оплаты «Тройкой» и на 12 руб. меньше, чем при оплате картой.

Льготные билеты «Метро, МЦК, МЦД» для учащихся заменят на билеты «Единый», зона «Пригород». Их стоимость останется неизменной: 1390 руб. на 30 дней и 3960 руб. на 90 дней.

В предыдущий раз тарифы повышали полгода назад, 1 июня 2025 года.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая Мария Лозовая
Метро общественный транспорт Москва
Как подорожает проезд в Москве в 2026 году. Инфографика
