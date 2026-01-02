Как подорожает проезд в Москве в 2026 году. Инфографика
Со 2 января 2026 года стоимость проезда в московском транспорте увеличится в среднем на 11%. Как пояснили в столичном дептрансе, средства от индексации направят на компенсацию роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции.
Самым выгодным способом остается оплата по биометрии. Поездка обойдется в 71 руб. — на 4 руб. дешевле оплаты «Тройкой» и на 12 руб. меньше, чем при оплате картой.
Льготные билеты «Метро, МЦК, МЦД» для учащихся заменят на билеты «Единый», зона «Пригород». Их стоимость останется неизменной: 1390 руб. на 30 дней и 3960 руб. на 90 дней.
В предыдущий раз тарифы повышали полгода назад, 1 июня 2025 года.
