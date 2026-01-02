 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Tasnim сообщил, что протестующие в Иране подожгли Коран

Участники беспорядков в городе в Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другие религиозные книги, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, другая группа из 20 человек попыталась напасть на мечеть Хоз-Ага в этом городе, но безуспешно — им помешали силы «Басидж» (добровольческое формирование, связанное с Корпусом стражей исламской революции).

В Иране с 28 декабря продолжаются массовые протесты, вызванные сложной экономической ситуацией в стране и недовольством действиями правительства в связи с резким падением курса риала. Сначала на улицы вышли уличные торговцы, к которым присоединились студенты университетов.

Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя»
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Впоследствии демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На пятый день протестов Fars и другие местные СМИ сообщили о погибших среди протестующих. The Guardian со ссылкой на активистов и правозащитников пишет о жестких действиях сил безопасности.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран протесты мечеть Коран
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности Политика, 05:41
Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту Политика, 05:01
Tasnim сообщил, что протестующие в Иране подожгли Коран Политика, 04:33
Замглавы Запорожской области арестовали в Москве по делу о мошенничестве Политика, 04:18
Юристы назвали нетипичным для ЕС задержание россиянина из-за Крыма Политика, 04:00
При пожаре в Якутии погибли пять человек Общество, 03:46
WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским Политика, 03:31
Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров Политика, 02:56
В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы Политика, 02:24
В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина Политика, 02:08
Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя» Политика, 01:47
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31