Tasnim сообщил, что протестующие в Иране подожгли Коран

Участники беспорядков в городе в Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другие религиозные книги, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, другая группа из 20 человек попыталась напасть на мечеть Хоз-Ага в этом городе, но безуспешно — им помешали силы «Басидж» (добровольческое формирование, связанное с Корпусом стражей исламской революции).

В Иране с 28 декабря продолжаются массовые протесты, вызванные сложной экономической ситуацией в стране и недовольством действиями правительства в связи с резким падением курса риала. Сначала на улицы вышли уличные торговцы, к которым присоединились студенты университетов.

Впоследствии демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На пятый день протестов Fars и другие местные СМИ сообщили о погибших среди протестующих. The Guardian со ссылкой на активистов и правозащитников пишет о жестких действиях сил безопасности.