 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом

Ким Чен Ын с дочерью Ким&nbsp;Чжу Э
Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э (Фото: ЦТАК / Reuters)

Лидера КНДР Ким Чен Ына во время посещения Кымсусанского дворца Солнца его жена Ли Соль Чжу и дочь Ким Чжу Э, сообщает ЦТАК.

Кымсусанский дворец — мавзолей на северо-востоке Пхеньяна, где покоятся тела отца и деда северокорейского лидера, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Ким Чен Ын посетил комплекс, чтобы почтить их память, пишет агентство.

В церемонии также участвовали высокопоставленные правительственные чиновники и члены ЦК Трудовой партии Кореи. ЦТАК опубликовало фото, на котором Ким Чжу Э стоит между родителями в главном зале дворца.

Ким Чен Ын призвал «совершить перелом» в производстве новых РСЗО
Политика
Ким Чен Ын

В последние три года государственные СМИ Северной Кореи активно освещают деятельность дочери Ким Чен Ына, аналитики и южнокорейская разведка предполагают, что ее готовят в качестве будущего лидера КНДР, пишет Reuters.

Вице-президент сеульского Университета Седжон Чон Сон Чан расценил первое появление Ким Чжу Э во дворце Кымсусан как «продуманный шаг» ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии. Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин отмечает, что Северная Корея создает образ «стабильной семьи» Кима, которого на важных мероприятиях сопровождают жена и дочь.

Ким Чжу Э присутствовала на новогодних торжествах, а в сентябре 2025 года впервые совершила официальную зарубежную поездку — в Китай.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ким Чен Ын КНДР Мавзолей Северная Корея
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия
Политика
Россия и КНДР разработают новые программы для туристов
Общество
Ким Чен Ын потребовал нарастить производство ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27 Политика, 08:40
Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом Политика, 08:34
В Москве с 2 января изменились тарифы на проезд в транспорте Город, 08:30
Парковочные тарифы скорректированы на ряде улиц Москвы Город, 08:10
Как подорожает проезд в Москве в 2026 году. Инфографика Общество, 08:00
Над Россией сбили 64 беспилотника за ночь Политика, 07:54
Мадуро предложил США сотрудничество в борьбе с наркоторговлей Политика, 07:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экс-советник Харрис усомнился, что Трамп поддержит гарантии для Киева Политика, 07:08
Цифровое промывание мозгов. Зачем элиты тратят миллионы на ИИ-пропагандуПодписка на РБК, 07:00
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Общество, 06:31
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой Общество, 06:19
В центре Киева появится улица в честь убитого экс-спикера Рады Парубия Политика, 05:58
Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности Политика, 05:41
Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту Политика, 05:01