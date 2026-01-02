Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э (Фото: ЦТАК / Reuters)

Лидера КНДР Ким Чен Ына во время посещения Кымсусанского дворца Солнца его жена Ли Соль Чжу и дочь Ким Чжу Э, сообщает ЦТАК.

Кымсусанский дворец — мавзолей на северо-востоке Пхеньяна, где покоятся тела отца и деда северокорейского лидера, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Ким Чен Ын посетил комплекс, чтобы почтить их память, пишет агентство.

В церемонии также участвовали высокопоставленные правительственные чиновники и члены ЦК Трудовой партии Кореи. ЦТАК опубликовало фото, на котором Ким Чжу Э стоит между родителями в главном зале дворца.

В последние три года государственные СМИ Северной Кореи активно освещают деятельность дочери Ким Чен Ына, аналитики и южнокорейская разведка предполагают, что ее готовят в качестве будущего лидера КНДР, пишет Reuters.

Вице-президент сеульского Университета Седжон Чон Сон Чан расценил первое появление Ким Чжу Э во дворце Кымсусан как «продуманный шаг» ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии. Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин отмечает, что Северная Корея создает образ «стабильной семьи» Кима, которого на важных мероприятиях сопровождают жена и дочь.

Ким Чжу Э присутствовала на новогодних торжествах, а в сентябре 2025 года впервые совершила официальную зарубежную поездку — в Китай.