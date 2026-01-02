Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27

В результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы в Херсонской области погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет. Губернатор Владимир Сальдо говорил о 24 погибших.

В больницы с различными травмами доставили 31 раненого, среди них — пятеро несовершеннолетних, сообщает ведомство. В Минздраве уточнили, что 14 пострадавших находятся на стационарном лечении в больницах Херсонской области и Крыма, состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое.

По данным СК, всего в момент атаки в ночь на 1 января в здании находились не менее 100 человек — посетители и персонал.

Следователи изъяли фрагменты нескольких дронов (Сальдо сообщал, что в атаке были задействованы три беспилотника, один из которых был с «зажигательной смесью») и назначили 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Накануне вечером Сальдо доложил о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину. Херсонская администрация опубликовала первые списки погибших, пока установлены личности семи человек.

Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по гостинице в Хорлах.