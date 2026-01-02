 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы в Херсонской области погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет. Губернатор Владимир Сальдо говорил о 24 погибших.

В больницы с различными травмами доставили 31 раненого, среди них — пятеро несовершеннолетних, сообщает ведомство. В Минздраве уточнили, что 14 пострадавших находятся на стационарном лечении в больницах Херсонской области и Крыма, состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое.

По данным СК, всего в момент атаки в ночь на 1 января в здании находились не менее 100 человек — посетители и персонал.

Следователи изъяли фрагменты нескольких дронов (Сальдо сообщал, что в атаке были задействованы три беспилотника, один из которых был с «зажигательной смесью») и назначили 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Накануне вечером Сальдо доложил о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину. Херсонская администрация опубликовала первые списки погибших, пока установлены личности семи человек.

Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по гостинице в Хорлах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27 Политика, 08:40
Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом Политика, 08:34
В Москве с 2 января изменились тарифы на проезд в транспорте Город, 08:30
Парковочные тарифы скорректированы на ряде улиц Москвы Город, 08:10
Как подорожает проезд в Москве в 2026 году. Инфографика Общество, 08:00
Над Россией сбили 64 беспилотника за ночь Политика, 07:54
Мадуро предложил США сотрудничество в борьбе с наркоторговлей Политика, 07:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экс-советник Харрис усомнился, что Трамп поддержит гарантии для Киева Политика, 07:08
Цифровое промывание мозгов. Зачем элиты тратят миллионы на ИИ-пропагандуПодписка на РБК, 07:00
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Общество, 06:31
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой Общество, 06:19
В центре Киева появится улица в честь убитого экс-спикера Рады Парубия Политика, 05:58
Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности Политика, 05:41
Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту Политика, 05:01