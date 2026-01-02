В Москве с 2 января изменились тарифы на проезд в транспорте

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 2 января 2026 года в Москве скорректировали стоимость проезда в метро, МЦК, МЦД, наземном и регулярном речном транспорте для компенсации роста затрат на топливо, электроэнергию и инфляцию, при этом индексация по-прежнему остается ниже инфляции, сообщают в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Стоимость проезда по безлимитным билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 руб. за поездку, при этом абонементы остаются одними из самых доступных среди мегаполисов России, подчеркивают в дептрансе. По рабочим дням в московском городском транспорте совершается более 17 млн поездок, а суммарная стоимость пути для мультимодальных маршрутов в среднем на 45% ниже, чем в других крупных городах страны.

По данным столичных властей, самым выгодным способом оплаты пятый год подряд остается биометрия: в 2026 году одна поездка по этому способу обойдется в 71 руб., что на 12 руб. дешевле оплаты банковской картой. В прошлом году оплата по биометрии стала доступна на 100% турникетов метро и МЦК, а доля проездных, позволяющих совершать бесплатные пересадки, достигла 80% от всех билетов тарифного меню (безлимитные «Единые», «Кошелек» на карте «Тройка», TAT «Автобус‑Трамвай»).

С прошлого года билеты «Единый» на 30, 90 и 365 дней в зоне «Пригород», а также аналогичные абонементы на 30 и 90 дней для учащихся позволяют оплачивать проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва-область» между Москвой и Подмосковьем, и в 2026 году их стоимость для школьников и студентов не меняется. Проездные для учащихся остаются одними из самых доступных среди городов‑миллионников.

С 2 января также индексируются тарифы на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва-область» между Москвой и Подмосковьем как с фиксированной ценой, так и с зональной тарификацией, при этом сохраняются все льготы и действующие проездные. Одновременно уточняется стоимость поездок на регулярном речном электротранспорте: в период «летнего тарифа» с 1 мая по 30 сентября разовая поездка при оплате по карте или через СБП составит 380 руб. в будни и 550 руб. в выходные, по билету «Кошелек» — 330 и 500 руб., по биометрии — 230 и 400 руб. В «зимний тариф» с 1 октября по 30 апреля в будни цена не меняется, а в выходные поездка при оплате картой или СБП стоит 170 руб., по «Кошельку» или по биометрии — 145 руб.; поездки по «Единому» на 30, 90 и 365 дней на речных маршрутах по‑прежнему включены в стоимость.

В дептрансе подчеркивают, что все средства от оплаты проезда направляются на развитие транспортной системы, обновление подвижного состава и инфраструктуры. С 2011 года Москва осуществляет масштабное развитие транспорта: в 2025 году завершен первый этап строительства Троицкой линии метро, открыты четыре новые станции с пересадками на МЦК и Калужско‑Рижскую линию, доля новых вагонов в метро достигла около 80%, на Замоскворецкой линии обновлено более 50% подвижного состава, на маршруты вышли поезда «Москва‑2026». В 2025 году на линию вышли новые российские электробусы А5, заработал первый в городе трамвайный диаметр Т1 от метро «Университет» до Метрогородка, вернулся трамвайный маршрут № 5 до «Рижской», появился первый в России полностью беспилотный трамвай на маршруте № 10 и третий маршрут речного электротранспорта «Новоспасский — ЗИЛ», в систему включены 25 смежных автобусных маршрутов «Москва — Московская область».

В 2026 году власти планируют открыть первый участок Рублево‑Архангельской линии метро и выпустить более 350 вагонов нового поколения «Москва‑2026». Также планируется завершить полное обновление трамвайного парка, закупить новые электробусы, запустить второй маршрут трамвайных диаметров от МЦД Новогиреево до метро «Университет», довести число трамваев с беспилотными технологиями до 15 и продолжить развитие МЦД и речного транспорта, включая новые городские вокзалы и электросуда.