Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Тамбова приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 6:04 мск.

Этой ночью аналогичные ограничения вводили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в Самаре, Саратове, Ярославле, Пензе, Оренбурге. Впоследствии часть мер отменили.

В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты
Общество

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне грозы БПЛА. О последствиях атаки рассказал, в частности, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В регионе сбили три беспилотника, упавшие обломки повредили остекление двух многоквартирных домов в Новомосковске.

