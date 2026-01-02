Экс-советник Харрис усомнился, что Трамп поддержит гарантии для Киева

Президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит Украине убедительные гарантии безопасности, в которых нуждается Киев, написал в колонке для The New York Times Филипп Гордон, экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис.

Трамп «ни разу не проявил ни малейшего желания напрямую противостоять России», хотя периодически угрожал это сделать, пишет Гордон.

Он напомнил, что республиканец после возвращения в Белый дом значительно сократил военную и финансовую поддержку Украины, поддержал российскую версию причины начала конфликта и неоднократно обещал расширить экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона.

По словам Гордона, суть обсуждаемого Украиной и США соглашения заключается в том, что Киев откажется от Донбасса в обмен на надежные гарантии Вашингтона. При этом, пишет он, в проекте документа есть оговорки, которые позволят Трампу не соблюдать гарантии, «если он сочтет новое нападение [на Украину] незначительной угрозой».

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с Трампом гарантии для Киева в ходе встречи 28 декабря во Флориде. Американский лидер по итогам переговоров отметил, что согласовано 95% вопросов. По его словам, страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий. Украинский президент попросил у Соединенных Штатов предоставить гарантии безопасности сроком до 50 лет. По словам Зеленского, Трамп пообещал подумать над просьбой.