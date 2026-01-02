 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-советник Харрис усомнился, что Трамп поддержит гарантии для Киева

Президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит Украине убедительные гарантии безопасности, в которых нуждается Киев, написал в колонке для The New York Times Филипп Гордон, экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис.

Трамп «ни разу не проявил ни малейшего желания напрямую противостоять России», хотя периодически угрожал это сделать, пишет Гордон.

Он напомнил, что республиканец после возвращения в Белый дом значительно сократил военную и финансовую поддержку Украины, поддержал российскую версию причины начала конфликта и неоднократно обещал расширить экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины
Политика
Стив Уиткофф

По словам Гордона, суть обсуждаемого Украиной и США соглашения заключается в том, что Киев откажется от Донбасса в обмен на надежные гарантии Вашингтона. При этом, пишет он, в проекте документа есть оговорки, которые позволят Трампу не соблюдать гарантии, «если он сочтет новое нападение [на Украину] незначительной угрозой».

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с Трампом гарантии для Киева в ходе встречи 28 декабря во Флориде. Американский лидер по итогам переговоров отметил, что согласовано 95% вопросов. По его словам, страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий. Украинский президент попросил у Соединенных Штатов предоставить гарантии безопасности сроком до 50 лет. По словам Зеленского, Трамп пообещал подумать над просьбой.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский гарантии безопасности Украина США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
