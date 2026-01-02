 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту

Иран, стремясь обойти финансовый контроль со стороны Запада, предлагает покупателям приобретать баллистические ракеты, дроны, корабли и системы ПВО за криптовалюту
Фото: WANA / Reuters
Фото: WANA / Reuters

Экспортный центр Минобороны Ирана Mindex предложил иностранным правительствам контракты на поставку передовых систем вооружения с оплатой в криптовалюте и иранскими риалами. Также ведомство готово заключать бартерные сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на материалы центра.

Это один из первых известных случаев, когда государство публично заявляет о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегической военной техники, отмечает газета. Таким образом власти стремятся обойти западные финансовые ограничения.

Mindex утверждает, что сотрудничает с 30–35 странами. В каталог экспортных вооружений входят баллистические ракеты Emad, дроны Shahed, корабли класса Shahid Soleimani и системы ПВО малой дальности. Сайт центра, доступный на нескольких языках, также предлагает стрелковое оружие и противокорабельные крылатые ракеты, некоторые из которых, по данным западных государств и ООН, использовали поддерживаемые Тегераном группировки на Ближнем Востоке.

SIPRI подсчитал доходы крупнейших производителей оружия в 2024 году
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

Mindex указывает, что покупатели должны соглашаться с оговорками об использовании оружия «во время войны с другой страной», при этом отмечая, что условия могут стать «предметом переговоров между сторонами».

Стороны, которые осуществляют платежи Ирану через традиционные финансовые системы, могут попасть под вторичные санкции США, ЕС и Великобритании. Как пишет FT, американские власти прежде обвиняли Иран в использовании цифровых активов для продажи нефти и работы «теневых банковских» сетей.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в 2024 году Иран занял 18-е место в мире по объему экспорта вооружений, уступив Норвегии и Австралии.

