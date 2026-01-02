 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Замглавы Запорожской области арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Чиновника задержали и арестовали в середине декабря по делу о крупном мошенничестве, за что грозит до 10 лет тюрьмы. Подробностей дела нет

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, следует из картотеки на сайте инстанции.

Чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на материалы дела пишет, что Зинченко задержали 19 декабря, а на следующий день поместили под стражу на два месяца, то есть до 17 февраля. Следствие ходатайствовало о его аресте, так как сочло, что замгубернатора может «угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства».

Бывшему свердловскому вице-губернатору заменили СИЗО на домашний арест
Общество
Олег Чемезов

Подробности дела не приводятся.

Сам Зинченко заявил в суде, что не намерен скрываться от органов следствия. Он просил назначить ему домашний арест или запрет определенных действий. Адвокаты сообщили, что доказательств причастности их подзащитного к преступлению нет.

При попытке открыть посвященную Зинченко страницу на сайте правительства Запорожской области появляется ошибка 404. По данным портала, у губернатора Евгения Балицкого восемь заместителей, включая арестованного чиновника.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Запорожская область мошенничество чиновник арест
Материалы по теме
Бывшему свердловскому вице-губернатору заменили СИЗО на домашний арест
Общество
Суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая»
Общество
Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравлений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности Политика, 05:41
Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту Политика, 05:01
Tasnim сообщил, что протестующие в Иране подожгли Коран Политика, 04:33
Замглавы Запорожской области арестовали в Москве по делу о мошенничестве Политика, 04:18
Юристы назвали нетипичным для ЕС задержание россиянина из-за Крыма Политика, 04:00
При пожаре в Якутии погибли пять человек Общество, 03:46
WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским Политика, 03:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров Политика, 02:56
В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы Политика, 02:24
В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина Политика, 02:08
Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя» Политика, 01:47
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31