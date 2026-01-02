Замглавы Запорожской области арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Чиновника задержали и арестовали в середине декабря по делу о крупном мошенничестве, за что грозит до 10 лет тюрьмы. Подробностей дела нет

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, следует из картотеки на сайте инстанции.

Чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на материалы дела пишет, что Зинченко задержали 19 декабря, а на следующий день поместили под стражу на два месяца, то есть до 17 февраля. Следствие ходатайствовало о его аресте, так как сочло, что замгубернатора может «угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства».

Подробности дела не приводятся.

Сам Зинченко заявил в суде, что не намерен скрываться от органов следствия. Он просил назначить ему домашний арест или запрет определенных действий. Адвокаты сообщили, что доказательств причастности их подзащитного к преступлению нет.

При попытке открыть посвященную Зинченко страницу на сайте правительства Запорожской области появляется ошибка 404. По данным портала, у губернатора Евгения Балицкого восемь заместителей, включая арестованного чиновника.