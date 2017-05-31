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Солдат ответит за посты
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Солдат ответит за посты
Газета № 092 (2589) (3105) Политика, 30 мая, 19:56
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Солдат ответит за посты
Минобороны предлагает военнослужащим отчитываться за публикации в соцсетях
Военнослужащих по призыву и контракту — в том числе и иностранцев — могут обязать отчитываться за публикации в соцсетях. Это предложение содержится в проекте закона от Минобороны. Данный закон нужен для того, чтобы избежать информационных утечек, отмечают источник РБК в Минобороны и военный эксперт
Фото: Алексей Панциков / ТАСС

Минобороны России разработало проект федерального закона, согласно которому военнослужащие или граждане, поступающие на военную службу по контракту (в том числе и иностранцы), должны отчитываться о размещении в интернете своих персональных данных, а также «иных сведений, сделанных ими общедоступными». Документ размещен на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Пока на сайте нет текста самого проекта, однако указано, что документ «разработан в целях реализации основных принципов построения и функционирования системы государственной службы Российской Федерации». Законопроект касается органов военного управления, соединений, воинских частей, российских Вооруженных сил (ВС), органов и подразделений военной полиции ВС и военных комиссариатов.

РБК ожидает ответа на запрос в Минобороны с просьбой уточнить подробности проекта.

Военнослужащим вообще рекомендовано не заводить аккаунты в соцсетях, пояснил РБК источник в Минобороны. Хотя у многих страницы все же есть, уточнил собеседник, они были созданы еще до того, как человек поступил на службу.

«Пока удалять требований не поступало, но есть рекомендации, что нельзя размещать и где нельзя размещать. Например, нельзя указывать наименования воинских частей, нельзя светить дислокацию, нельзя фотографироваться — особенно на фоне секретных документов», — пояснил источник РБК, добавив, что это делается в рамках информационной безопасности.

К примеру, благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года — в Сирии. Например, на странице во «ВКонтакте» 21-летнего Ильдара Максутова из 137-го гвардейского полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ, погибшего 28 июля 2014 года, журналисты обнаружили статус «На Украину!».

Группа расследователей Conflict Intelligence Team в ноябре 2015 года благодаря фотографиям, опубликованным российским военнослужащим Аясом Сарыг-Оолом, узнала, что он находится в Сирии, в провинции Хама, в 100 км от авиабазы в Хмеймиме. Также CIT удалось узнать, чем Аяс был вооружен, на какой технике он перемещался и в каком направлении.

Что касается иностранных граждан, то возможность служить в России по контракту есть только у лиц из стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ): граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, напомнил РБК полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Российским федеральным законодательством деятельность военных в соцсетях не регулируется и не ограничивается, а у Минобороны достаточно структур, в которых нежелательно раскрывать личные данные публике, отметил военный эксперт.

«Раскрытие данных в основном идет от дембелей. Тем не менее если провести более профессиональный поиск, то можно найти много интересного — по дислокации, по составу и проводимым мероприятиям, — пояснил Мураховский. — Я, например, узнал о передислокации некоторых бригад, о формировании новых соединений в Западном и Южном военных округах задолго до того, как это было объявлено Минобороны».

Ранее Совет Федерации предложил внести поправки в закон ​«О воинской обязанности и военной службе» и, в частности, отправлять повестки призывникам по электронной почте. Среди инициаторов законопроекта — глава оборонного комитета верхней палаты парламента Виктор Озеров, его заместитель Франц Клинцевич и ряд других. По мнению авторов законопроекта, такая мера должна была сократить количество уклонистов, однако в Госдуме от этой идеи отказались из-за возможных дополнительных трат.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: соцсети , контрактники , Минобороны России , Армия
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