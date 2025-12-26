 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза во второй половине дня 26 декабря. Об этом на брифинге журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы
Общество
Владимир Путин

25 декабря российский лидер провел заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики. В его ходе Путин, в частности, призвал ежегодно определять худшие вузы России на основании национального рейтинга учебных заведений. По каждому из них президент поручил формировать программы оздоровления или реорганизации.

Тогда же глава государства сообщал о снижении уровня безработицы в России до исторического минимума в 2,2%.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков Совбез
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаки дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28