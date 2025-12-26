Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря

Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза во второй половине дня 26 декабря. Об этом на брифинге журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

25 декабря российский лидер провел заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики. В его ходе Путин, в частности, призвал ежегодно определять худшие вузы России на основании национального рейтинга учебных заведений. По каждому из них президент поручил формировать программы оздоровления или реорганизации.

Тогда же глава государства сообщал о снижении уровня безработицы в России до исторического минимума в 2,2%.