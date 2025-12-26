В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист
57-летний мужчина погиб в результате удара беспилотника в деревне Ходякова Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Глава области уточнил, что дрон атаковал мужчину, когда тот ехал на велосипеде. «К глубокой скорби, 57-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор в телеграм-канале.
Накануне вечером Хинштейн сообщил о раненом 53-летнем велосипедисте в Глушковском районе. По его словам, местный житель ехал между селами Самарка и Марково, когда его атаковал БПЛА. Мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней тяжести.
Также при атаки беспилотника в селе Рыльского района пострадал 54-летний пожарный. Его доставили в районную больницу с осколочным ранением.
Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшое число дронов — 34 — сбили в Волгоградской области. Еще 23 беспилотника уничтожили в Ростовской области, по пять дронов — в Калужской области и над территорией Республики Крым, по три БПЛА — в Подмосковье и над акваторией Черного моря, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской области и над Азовским морем.
