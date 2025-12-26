В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры

Крючков: в Крыму возник пожар после атаки дроном объекта инфраструктуры

Фото: Владислав Шатило / РБК

В поселке городского типа Кировское под Феодосией в Крыму дрон атаковал объект инфраструктуры, возник пожар. Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, возгорание уже тушат.

Жертв нет, гражданские объекты не пострадали, добавил Крючков.

Российские регионы, в том числе Крым, периодически подвергаются атакам беспилотников. Оперштаб региона и губернатор Сергей Аксенов 26 декабря о режиме беспилотной опасности или работе ПВО не сообщали.

Материал дополняется