РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

Исполком РФС принял решение о продлении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги до окончания сезона 2029/30

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение было принято на заседании исполкома РФС.

Соглашение с Российской премьер-лигой будет действовать до окончания сезона 2029/30. Предыдущее соглашение было заключено в феврале 2022 года.

«В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», — говорится в сообщении.