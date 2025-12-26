РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года
Российский футбольный союз (РФС) продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Об этом сообщается на сайте РФС.
Решение было принято на заседании исполкома РФС.
Соглашение с Российской премьер-лигой будет действовать до окончания сезона 2029/30. Предыдущее соглашение было заключено в феврале 2022 года.
«В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», — говорится в сообщении.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах