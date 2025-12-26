FIDE не разрешила россиянам выступать под своим флагом на взрослом уровне

Такое решение было принято после консультаций с МОК. Шахматисты из России и Беларуси продолжат выступать на турнирах под нейтральным флагом

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Международная шахматная федерация (FIDE) после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) не разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей национальной символикой на взрослом уровне. Об этом сообщается на сайте FIDE.

«На взрослых соревнованиях игроки из России и Белоруссии будут выступать под нейтральными символами. Совет FIDE уполномочен утверждать эти символы и принимать будущие решения относительно используемых символов, принимая во внимание дополнительные консультации с МОК, а также практику других признанных МОК международных федераций», — говорится в резолюции Генассамблеи FIDE.

Также FIDE разрешила полное использование национальной символики России и Белоруссии во всех юниорских соревнованиях.

На Генассамблее FIDE 14 декабря было принято решение отложить вопрос о допуске россиян из-за путаницы при голосовании для юридических консультаций.

Во время онлайн-заседания на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с Федераций шахмат России и Белоруссии и допуске шахматистов к личным и командным соревнованиям под национальными флагами. Во время закрытого голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 — воздержались.

Затем делегаты проголосовали по поводу рекомендации совета FIDE, предлагавшего в том числе допустить взрослые сборные двух стран к командным турнирам, но в нейтральном статусе. За нее проголосовали 69 делегатов, 40 — против.

Президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что для принятия решения потребуются юридические консультации и, возможно, голосование между двумя резолюциями. Дворкович заявил о легитимности этих решений, но сообщил о консультации с МОК.

Россияне с 2022 года могли выступать только на личных турнирах FIDE в нейтральном статусе, в 2025-м им разрешили выступать в командных соревнованиях.