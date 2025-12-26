 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,65 x 3,65 2 2,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2,12 x 3 2 4,04 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,4 x 4,5 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,8 x 4 2 4,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 4,9 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

FIDE не разрешила россиянам выступать под своим флагом на взрослом уровне

Такое решение было принято после консультаций с МОК. Шахматисты из России и Беларуси продолжат выступать на турнирах под нейтральным флагом
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Международная шахматная федерация (FIDE) после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) не разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей национальной символикой на взрослом уровне. Об этом сообщается на сайте FIDE.

«На взрослых соревнованиях игроки из России и Белоруссии будут выступать под нейтральными символами. Совет FIDE уполномочен утверждать эти символы и принимать будущие решения относительно используемых символов, принимая во внимание дополнительные консультации с МОК, а также практику других признанных МОК международных федераций», — говорится в резолюции Генассамблеи FIDE.

Также FIDE разрешила полное использование национальной символики России и Белоруссии во всех юниорских соревнованиях.

На Генассамблее FIDE 14 декабря было принято решение отложить вопрос о допуске россиян из-за путаницы при голосовании для юридических консультаций.

Во время онлайн-заседания на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с Федераций шахмат России и Белоруссии и допуске шахматистов к личным и командным соревнованиям под национальными флагами. Во время закрытого голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 — воздержались.

Затем делегаты проголосовали по поводу рекомендации совета FIDE, предлагавшего в том числе допустить взрослые сборные двух стран к командным турнирам, но в нейтральном статусе. За нее проголосовали 69 делегатов, 40 — против.

Президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что для принятия решения потребуются юридические консультации и, возможно, голосование между двумя резолюциями. Дворкович заявил о легитимности этих решений, но сообщил о консультации с МОК.

Россияне с 2022 года могли выступать только на личных турнирах FIDE в нейтральном статусе, в 2025-м им разрешили выступать в командных соревнованиях.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) нейтральный статус Федерация шахмат России (ФШР)
Материалы по теме
В Федерации шахмат России выразили сожаление из-за обращения FIDE в МОК
Спорт
Российский шахматист отобрался на турнир претендентов
Спорт
В Норвегии задумались об обращении в CAS из-за решения FIDE по россиянам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28