Путин на встрече с бизнесом обсудил тему урегулирования на Украине

Со стороны бизнеса готовились вопросы о защите собственности, проблеме неналоговых платежей и просадке инвестиций, писал РБК. В Кремле сообщали, что встреча была содержательной и носила прикладной характер

Фото: Александр Неменов / Reuters

Президент Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса вечером 24 декабря обсуждал в том числе вопросы, связанные с процессом урегулирования конфликта на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эти темы затрагивались, они упоминались», — сказал Песков, когда его спросили, обсуждался ли вопрос о территориях и Запорожской АЭС.

Встречу Путина с бизнесом проводят в закрытом формате, поскольку это продуктивно в ситуации, когда разговор «носит откровенный характер», ранее говорил Песков. «Неожиданных вопросов не было. Встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер», — пояснял он.

Как рассказывали источники РБК, знакомые с подготовкой к мероприятию, представители бизнеса планировали вынести на обсуждение в том числе тему защиты собственности, а именно при оспаривании сделок приватизации, вопрос кадровой политики и социальной ответственности бизнеса, а также проблему нарастания неналоговых платежей.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик говорил РБК, что собирается обратить внимание главы государства на необходимость стимулирования инвестиционной активности и предотвращения инвестиционного спада, назвав это одной из острых проблем.

Президент и представители бизнеса обсудили в том числе макроэкономические вопросы и «более динамичное снижение ключевой ставки», рассказывал уже после встречи глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Материал дополняется