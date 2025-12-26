При взрыве в мечети в Сирии погибли пять человек

Фото: Mohammad Bash / Fotodom / Shutterstock

В сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети в районе Вади аль-Дахаб, сообщает Al Mayadeen.

По данным сирийского агентства Sana, погибли пять человек, 21 получил ранения.

Местные чиновники сообщили агентству Reuters, что причиной взрыва могло стать нападение террориста-смертника или заложенная там взрывчатка. По данным агентства, взрыв произошел в здании, где молятся представители религиозного меньшинства — алавитов.

В марте в четырехэтажном здании в Латакии, где преимущественно проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый сирийский лидер Башар Асад, прогремел взрыв, в результате которого погибли трое и пострадали 12 человек.