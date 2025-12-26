 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

При взрыве в мечети в Сирии погибли пять человек

Фото: Mohammad Bash / Fotodom / Shutterstock
Фото: Mohammad Bash / Fotodom / Shutterstock

В сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети в районе Вади аль-Дахаб, сообщает Al Mayadeen.

По данным сирийского агентства Sana, погибли пять человек, 21 получил ранения.

Местные чиновники сообщили агентству Reuters, что причиной взрыва могло стать нападение террориста-смертника или заложенная там взрывчатка. По данным агентства, взрыв произошел в здании, где молятся представители религиозного меньшинства — алавитов.

Алавиты в Сирии: история, численность, районы проживания
База знаний
Фото:Leo Correa / AP / ТАСС

В марте в четырехэтажном здании в Латакии, где преимущественно проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый сирийский лидер Башар Асад, прогремел взрыв, в результате которого погибли трое и пострадали 12 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Сирия взрыв террорист мечеть
Материалы по теме
Расстрелявшие людей в Сиднее террористы прошли подготовку на Филиппинах
Общество
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии
Политика
В Иране террористы открыли огонь в здании суда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаки дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28