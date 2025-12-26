«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды
Главный тренер женского футбольного клуба «Динамо» Александр Катасонов и его тренерский штаб покидают клуб, сообщила пресс-служба команды.
Катасонов вошел в тренерский штаб «Динамо» в январе 2025 года в качестве старшего тренера, а уже в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В конце мая 2025 года его утвердили в этой должности на постоянной основе.
Под его руководством команда провела 20 матчей в Суперлиге и Кубке России, одержав девять побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев семь поражений.
Клуб поблагодарил Александра Катасонова и его штаб за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
По итогам сезона женское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, а в Кубке России завершило выступления на стадии 1/8 финала.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах