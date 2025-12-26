 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды

Женский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе главного тренера Александра Катасонова и его штаба по окончании контракта
Александр Катасонов
Александр Катасонов (Фото: Официальная страница ЖФК «Динамо» в телеграме )

Главный тренер женского футбольного клуба «Динамо» Александр Катасонов и его тренерский штаб покидают клуб, сообщила пресс-служба команды.

Катасонов вошел в тренерский штаб «Динамо» в январе 2025 года в качестве старшего тренера, а уже в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В конце мая 2025 года его утвердили в этой должности на постоянной основе.

Под его руководством команда провела 20 матчей в Суперлиге и Кубке России, одержав девять побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев семь поражений.

Клуб поблагодарил Александра Катасонова и его штаб за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

По итогам сезона женское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, а в Кубке России завершило выступления на стадии 1/8 финала. 

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол
Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Дерипаска заявил, что ему предстоит сложная работа во главе ФХМР Спорт, 15:24
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30