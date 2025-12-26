Кремль рассказал о контактах с США после визита Дмитриева в Майами

США и Россия после поездки Дмитриева в Майами договорились продолжать контакты, сообщил Песков. Раскрывать содержание привезенных спецпредставителем документов он не стал, сославшись на негативный эффект для переговоров

Владимир Путин и Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России)

Представители США и России связались друг с другом после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вернулся из поездки в Соединенные Штаты, и условились продолжать контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«После того как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах поездки в Америку и итогах своих контактов, эта информация была проанализирована и по поручение президента [России Владимира] Путина состоялся контакт между представителями администрации России и США. Условлено продолжать диалог», — рассказал Песков. Он добавил, что от Москвы в контактах участввовал помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом пресс-секретарь президента отказался раскрыть, какие именно документы Дмитриев привез из США.

«По-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации негативно может повлиять на переговорный процесс», — пояснил пресс-секретарь президента.

Дмитриев участвовал в переговорах со спецпослаанником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером 20-21 декабря.

Встреча прошла в Майами. На ней обсуждался в том числе мирный план из 20 пунктов. Уиткофф счел прошедшие переговоры по Украине конструктивными, а Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с президентом США Дональдом Трампом. По данным Axios и Kyiv Post, переговоры должны пройти 28 декабря в поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Россия и США также провели новую встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран. Как сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, очередная встреча по этому вопросу может состояться весной. Точная дата пока не определена.