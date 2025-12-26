 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД заявил о признании странами невозможности нанести поражение России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Недружественные страны в 2025 году признали невозможность нанесения России стратегического поражения, говорится в основных внешнеполитических итогах 2025 года, опубликованных на сайте МИД.

«Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России «стратегического поражения на поле боя» и заставило перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий», — говорится в публикации.

В МИДе отметили, что Россия активизировала сотрудничество с ближним зарубежьем, евразийскими странами и объединениями мирового большинства, а также расширила связи с Китаем, странами СНГ и Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Одним из важных итогов уходящего года внешнеполитическое ведомство назвало восстановление политического диалога с США на высоком уровне после смены администрации. В ходе саммита в Анкоридже, отметили в МИДе, были достигнуты договоренности, которые могут стать основой урегулирования конфликта вокруг Украины, также при поддержке Соединенных Штатов был возобновлен стамбульский процесс: по итогам трех раундов прямых переговоров между Россией и Украиной были согласованы и реализованы обмен военнопленными и передача тел погибших.

Рябков заявил об отходе России и США «от края пропасти» в отношениях
Политика
Сергей Рябков

Совет Федерации ранее рекомендовал МИДу продолжить работу по восстановлению полноформатных отношений с США.

Постановление палаты, принятое сенаторами по итогам выступления главы ведомства Сергея Лаврова, предусматривает выстраивание диалога с Вашингтоном с учетом российских интересов и обеспечение устойчивого урегулирования ситуации на Украине путем устранения первопричин конфликта.

Президент Владимир Путин ранее обозначил восстановление отношений с США как один из национальных интересов России. По оценке замглавы МИДа Сергея Рябкова, совместные усилия Москвы и Вашингтона позволили стабилизировать отношения, которые ранее находились в критической фазе.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

