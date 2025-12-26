 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов

С 1 января 2026 года в Сирии начнут вводить обновленную национальную валюту без старой символики, заявил глава ЦБ страны. Новые банкноты без двух нулей и изображений Асадов напечатает российский Гознак
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Сирии вводят новую национальную валюту с 1 января 2026 года, заявил глава Центрального банка Сирии Абдель Кадер Аль-Хасрия. Мера принята «в переломный для страны момент» и отражает начало нового экономического этапа: «Это возможность <…> выразить наше единство, нашу цивилизацию и нашу приверженность нынешнему суверенитету, символом которого является наша новая валюта, выпущенная после обретения политического суверенитета».

Сегодня сирийцы продолжают использовать бумажные купюры со старой символикой. Свергнутый год назад президент Башар Асад изображен на банкноте номиналом 2000 фунтов, а его отец Хафез Асад — на банкноте в 1000 фунтов. Хасрия пояснил, что новая сирийская валюта будет выпускаться в шести номиналах без изображений и символов.

Сирийский фунт резко обесценился, и жителям страны приходится носить с собой большие пачки наличны. Один фунт на 26 декабря был равен 0,007 руб. или $0,00009.

The Guardian рассказала об учебе и «спокойной жизни» Асада в России
Политика
Башар Асад

Reuters сообщил, что сирийский фунт останется национальной валютой, но номинал купюр будет изменен. Сирия выпустит новые банкноты, убрав из обозначения номинала два нуля, в попытке «восстановить доверие к сильно девальвированному фунту».

Выпускать деноминированные банкноты будет российское акционерное общество Гознак — предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством государственных знаков: денег, наград, бланков и другой продукции. Сирийская делегация заключила соглашение с Гознаком в конце июля во время посещения Москвы. До этого в России печатали сирийский фунт более десятилетия.

В декабре 2024 года повстанцы свергли режим Башара Асада, чья семья управляла страной несколько десятков лет. К власти в республике пришло новое правительство, и.о. президента стал аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани). Бывший президент получил убежище в России (в Кремле отметили, что не могут поделиться никакой информацией о пребывании Асада в стране).

