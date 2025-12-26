В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео
Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике (ДНР) обезвредили мужчину, открывшего беспорядочный огонь из автомата в супермаркете в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР, передает Донецкое агентство новостей.
По данным полиции, около 7 часов вечера 25 декабря вооруженный мужчина ворвался в магазин на западе Донецка.
В ходе происшествия никто не пострадал. Сотрудники оперативно обезвредили стрелка. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал сотрудникам, задержавшим вооруженного мужчину, вручить медаль «3а храбрость».
