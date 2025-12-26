 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео

В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете

В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео
Video

Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике (ДНР) обезвредили мужчину, открывшего беспорядочный огонь из автомата в супермаркете в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР, передает Донецкое агентство новостей. 

По данным полиции, около 7 часов вечера 25 декабря вооруженный мужчина ворвался в магазин на западе Донецка.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В ходе происшествия никто не пострадал. Сотрудники оперативно обезвредили стрелка. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал сотрудникам, задержавшим вооруженного мужчину, вручить медаль «3а храбрость».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
стрельба Донецк ДНР
Материалы по теме
Дрон ударил по школе в центре Донецка
Политика
В Донецке передали в суд дело о наемничестве бывшего вице-премьера Грузии
Политика
Собянин сообщил, что Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28