В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете

В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео

Video

Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике (ДНР) обезвредили мужчину, открывшего беспорядочный огонь из автомата в супермаркете в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

По данным полиции, около 7 часов вечера 25 декабря вооруженный мужчина ворвался в магазин на западе Донецка.

В ходе происшествия никто не пострадал. Сотрудники оперативно обезвредили стрелка. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал сотрудникам, задержавшим вооруженного мужчину, вручить медаль «3а храбрость».