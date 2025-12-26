Кремль допустил уловку Украины во фразе Подоляка о деньгах на выборы

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В Кремле не слышали никаких заявлений от официальных лиц Украины о том, что правительству страны не хватает денег на проведение выборов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«То, что Киев прибегает к всемозможным уловкам, чтобы получить деньги от запада — это однозначный факт и непрекращающаяся практика», — сказал Песков. Он добавил, что не знает, «в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева».

Советник офиса президента страны Михаил Подоляк в в интервью «Новини.LIVE» заявил, что Украина «объективно не вытянет» организацию выборов из-за «дефицитного бюджета». Подоляк в качестве приоритетов украинского бюджета назвал милитаризацию и социальные программы, которые компенсируют потери экономики для домохозяйств.

В пятницу, 26 декабря, на Украине пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах во время военного положения, сообщил «Интерфакс-Украина» председатель группы, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.