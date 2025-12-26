Россиян предупредили о морозах в январе 2026 года

Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Январь 2026 года в центральной части России будет холодным и морозным. Высота снежного покрова к концу месяца составит до 33 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь на Русской равнине будет морозным», — отметил синоптик. Среднемесячная температура воздуха будет на 1-2°C ниже климатической нормы (норма января для Москвы составляет -12,3°C ночью и -6,3°C днем).

Ранее в Гидрометцентре России говорили, что период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего. Морозы ожидаются в европейской части России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.

Обильные снегопады накрыли столицу в ночь на 26 декабря. Средняя температура днем составила около 1°C, но ощущается как −5°C. До конца недели дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до 2°C, а ночью будет ниже нуля.

МЧС предупредил о сильном снегопаде с вечера субботы до утра воскресенья, 27–28 декабря. На дорогах ожидается гололедица.