Сбербанк поделится прибылью

Кредитная организация направит 135,5 млрд руб. на выплату дивидендов

Глава Сбербанка Герман Греф и советник председателя Центрального банка России Сергей Игнатьев (справа налево) на годовом общем собрании акционеров Сбербанка Фото: Стоян Васев / ТАСС

Сбербанк, согласно решению акционеров, выплатит рекордные дивиденды — 6 руб. на акцию. В связи с планами банка пересмотреть дивидендную политику и увеличить финансовый результат инвесторы могут рассчитывать на более высокие дивиденды в будущем, считают эксперты

Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу, 26 мая, утвердили решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 6 руб. на акцию, говорится в сообщении банка. Общий размер дивидендных выплат составит 135,5 млрд руб., или 25% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выступая перед акционерами в пятницу, зампред правления Сбербанка Александр Морозов объяснил резкое увеличение дивидендов рекордными финансовыми результатами банка. За 2016 год по МСФО прибыль выросла в 2,4 раза и составила 541,9 млрд руб.

Зампред правления пообещал акционерам, что Сбербанк и «дальше будет при решении о доле чистой прибыли, направляемой на дивиденды, ориентироваться на интересы группы».

Годом ранее акционеры банка получили в три раза меньше — 1,97 руб. на одну акцию (как обыкновенную, так и привилегированную). При этом общий размер дивидендных выплат составил 44,5 млрд руб., или 20% от прибыли по МСФО.

В сравнении с конкурентами

Помимо Сбербанка среди публичных российских банков, торгуемых на Московской бирже и выплачивающих годовые дивиденды, можно назвать ВТБ, «Санкт-Петербург» и банк «Возрождение». Согласно данным БКС, у ВТБ в 2016 году дивидендная доходность, или отношение величины годового дивиденда на акцию к цене одной обыкновенной акции (по префам частным лицам выплаты не производятся), осталась на уровне предыдущего года и составила 1,8% (0,00117 руб. на акцию); у «Возрождения» — 1,04% по обыкновенным акциям (7,7 руб.); у банка «Санкт-Петербург» доходность составляет 1,7% (1,05 руб.).

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка составляет 3,7%, а по привилегированным — 4,6%. Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что Сбербанк может позволить себе платить более высокие по сравнению с другими банками дивиденды ввиду того, что большинство его конкурентов острее переживают последствия финансового кризиса. «Процесс восстановления идет непросто. Банкам надо создавать резервы, им нужен капитал, поэтому нужно стараться всю прибыль направлять на его пополнение», — говорит аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин.

Совокупно по итогам прошлого года ВТБ выплатит акционерам 62,2 млрд руб. (в том числе по обыкновенным акциям — 15,2 млрд руб.), общая сумма дивидендных выплат банка «Санкт-Петербург» составит 463,7 млн руб., «Возрождения» — 192,8 млн руб.

В числе факторов, которые помогли Сбербанку нарастить прибыль, старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов называет большой приток ликвидности. Он помог банку снижать ставки по депозитам, снизить стоимость фондирования в целом. «Второй фактор — снижение отчислений под обесценение кредитов, что связано с общим улучшением экономической ситуации в стране», — добавляет он.

С учетом большого запаса достаточности капитала (все три норматива достаточности находятся на комфортном уровне: Н1.0 — 14,8%, Н1.1 и Н1.2 — 10,9% при регулятивных минимумах 8,0, 4,5 и 6,0% соответственно) Сбербанк может позволить себе немного уменьшить дополнительный капитал, выплатив большие дивиденды. «Влияние на нормативы будет несущественное — повлияет только на Н1.0, уменьшив его с 14,8​​ до 14,2%», — поясняет методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Надежды акционеров

До сего момента политика Сбербанка предусматривала выплату дивидендов в размере 20% чистой прибыли по МСФО. Еще в марте банк собирался предложить акционерам выплатить в качестве дивидендов 20% от чистой прибыли. Однако в апреле наблюдательный совет банка рекомендовал больше — 25%. Как пояснял тогда глава Сбербанка Герман Греф, размер дивидендов был повышен в результате компромисса между интересами акционеров и стабильностью банка. Между тем рынок ждет от крупнейшего банка страны новых рекордов. В Сбербанке с прогнозами о будущих дивидендных выплатах пока крайне осторожны. Как уточнил РБК представитель Сбербанка, в конце 2017 года будет разработана стратегия развития на ближайшие три года (2018–2020 годы), которая будет включать в себя политику по управлению капиталом, в том числе и новую дивидендную политику. Детали этого документа относительно дивидендов банк пока не раскрыл.

Как отмечает Александр Данилов, дивидендная политика — это декларация того, как будут происходить дивидендные выплаты. «Данный документ разрабатывается для того, чтобы инвесторы могли ориентироваться, на что рассчитывать в будущем. Если в политике будет прописан высокий уровень выплат, то это будет позитивным сигналом для инвесторов и может способствовать росту стоимости акций. Поскольку Сбербанк прогнозирует рост прибыли, можно ожидать, что дивиденды будут соответствующими», — указал он.​