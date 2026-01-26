«Автодор» предупредил, что еще не индексировал цены на проезд по трассам

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Госкомпания «Автодор» предупредила россиян, что еще не повышала цены на проезд по платным автодорогам.

Сообщение опубликовано в телеграм-канале компании.

«В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о повышении тарифов, сообщаем: в этом году Госкомпания «Автодор» еще не индексировала тарифы на проезд по платным федеральным трассам», — говорится в сообщении.

Материал дополняется