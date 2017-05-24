Доклад жалоб и предложений

Президенту расскажут о проблемах предпринимателей

Владимир Путин и Борис Титов Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов подготовил для Владимира Путина свой главный программный документ — ежегодный доклад бизнес-омбудсмена. РБК ознакомился с жалобами бизнеса и вариантами решения проблем, о которых расскажут президенту

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил свой ежегодный доклад о проблемах бизнеса в России, который он в ближайшее время представит президенту Владимиру Путину. У доклада свыше 30 соавторов, которые распределились по тематическим блокам. В одной из составляющих доклада — «Книге жалоб и предложений российского бизнеса» — обозначены 269 проблем и 600 вариантов их решения. РБК изучил документ.

Торговля бумажками и размножение отчетности

Первый и один из самых объемных блоков проблем — контроль и надзор. По данным Минэкономразвития, число плановых и внеплановых проверок бизнеса, проведенных в прошлом году, составило 2 млн, пишет Титов, однако опросы предпринимателей свидетельствуют о том, что на деле оно доходит до 10 млн, с учетом «всех видов контрольных мероприятий и административных расследований». Предприниматели, как утверждает бизнес-омбудсмен, не замечают снижения регулятивной нагрузки, о которой ежегодно отчитываются власти: с чиновниками согласны только 5,1% респондентов, а 56,1% говорят об увеличении числа проверок. Более половины предпринимателей (51%) считают, что наказания бизнеса ужесточились, и лишь 4,8% уверены, что они смягчились.

Данные Минэкономразвития основаны на официальных сведениях органов контроля, при этом сокращение проверок «не является самоцелью реформирования контрольно-надзорной деятельности и само по себе не может рассматриваться как однозначный признак, свидетельствующий о снижении административной нагрузки на бизнес», парирует представитель Минэкономразвития. «Таким признаком может стать снижение нагрузки на добросовестный бизнес с одновременным ее увеличением на бизнес, систематически нарушающий требования законодательства», — подчеркивает она.

Зато свою эффективность доказал режим «надзорных каникул» для малого бизнеса, введенный в 2015 году. В некоторых регионах он помог снизить число плановых проверок почти вдвое. Впрочем, надзирателям за бизнесом легко обойти мораторий за счет роста числа внеплановых проверок и административных расследований, указывают авторы. Однако запрет все равно нужно продлить еще на три года и в него следует включить все виды контроля и надзора, на которые сейчас каникулы не распространяются, считают они.

Государственные и муниципальные учреждения, по мнению бизнес-сообщества, занимаются «торговлей бумажками»: значительная часть платежей российских компаний идет на покупку сертификатов и экспертиз в госпредприятиях, а не в бюджет. Систему платных услуг в организациях с госучастием следует вообще упразднить, уверены авторы, а при проверках расходовать на подготовку таких документов деньги проверяющего ведомства.

Неэффективна и политика государства в отношении малого и среднего бизнеса, написано в докладе. Она «рассчитана самое большее на несколько десятков тысяч предприятий» и «не может подменять собой масштабную государственную политику» развития «миллионов» компаний. Значимая проблема МСП — отчетность, формы которой продолжают «размножаться». Они «не гармонизированы друг с другом, противоречивы, и предприниматель вынужден многократно указывать данные, которыми госорганы уже располагают», указывают авторы, стратегию в этой сфере стоит «существенно пересмотреть».

Предложения предпринимателей чиновники могли бы реализовать довольно быстро, но проблема в неправильных KPI, рассуждает глава экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович. Власти в первую очередь заинтересованы не в экономическом росте, а в бездефицитном бюджете, низкой инфляции, росте доходов за счет налоговых и неналоговых платежей, из-за чего экономическая активность и, как следствие, налоговая база сокращаются, полагает она.

Налоги как презумпция недобросовестности

В части налогов бизнес традиционно пожаловался на все тот же большой объем отчетности, высокую фискальную нагрузку и проверки. Объем отчетности действительно не сокращается, увеличивает бумажную нагрузку и необходимость раздельного бухгалтерского и налогового учета, соглашается партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Кроме того, указывает он, в последнее время ФНС активно вводит систему уведомлений (их должен направлять бизнес) — о контролируемой сделке, КИК, счете за рубежом и т.д., и за каждое «неуведомление» предусмотрен штраф.

В 2016–2017 годах количество форм налоговой отчетности не изменилось, говорится в ответе ФНС на запрос РБК. При этом три формы отчетности, ранее представляемые во внебюджетные фонды ФСС, ПФР и ФОМС, объединены в одну с сокращением количества показателей в 1,6 раза, указывает пресс-служба налоговой службы.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авторы доклада подчеркивают, что налоговое законодательство приобретает «нарастающий санкционный уклон» и весьма нестабильно — бизнесу не хватает времени подстроиться под меняющиеся «правила игры».

Еще одна проблема бизнеса — арест расчетных счетов компании при выявлении налоговой недоимки, это парализует деятельность бизнеса, указано в «Книге жалоб». Пока идет судебное разбирательство, компания не может рассчитаться с контрагентами и собственными работниками, бизнес разрушается, а исход дела может быть решен и в пользу налогоплательщика, поясняет управляющий партнер компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. Процессуальные меры, которые могут смягчить для бизнеса эту проблему, на практике работают плохо, говорит он. В докладе также призывают запретить взыскание налогов, не уплаченных организациями, с их менеджеров и бенефициаров. Сам по себе этот механизм имеет право на существование, считает Лемчик, но с учетом жесткой фискальной направленности налоговых проверок большинство предпринимателей предпочитают закрыть бизнес, чтобы не потерять все свое имущество.

Переход на онлайн-кассы еще не состоялся, но принесет целый ряд проблем, уверены авторы «Книги жалоб». Требования к их установке невыполнимы, и на деле внедрение онлайн-касс приведет к банкротству добросовестного бизнеса и уходу в тень, считают предприниматели. Производители контрольно-кассовой техники действительно оказались не готовы к переходу бизнеса на онлайн-кассы, считает эксперт проекта «Контур.ОФД» Ева Сызрайская: бизнес испытывает острую нехватку фискальных накопителей. В апреле глава ФНС Михаил Мишустин заверил, что налоговая не будет штрафовать предпринимателей, которые не успеют установить онлайн-кассы при наличии договора на поставку ККТ нового образца.

Среди других проблем, указанных в «Книге жалоб», — высокий уровень страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, завышенная оценка кадастровой стоимости недвижимости и неснижающийся уровень неналоговых платежей и сборов. Основные проблемы для среднего бизнеса — это презумпция недобросовестности и завышенная ставка взносов в фонды, подытоживает Александров из А2. «Джобсу [основателю Apple Стиву Джобсу] пришлось бы в наших реалиях сосредоточить силы не на создании первого Mac, а на расчете и начислении заработной платы», — говорит он.

ФНС России не согласна с выводами, приведенными в докладе бизнес-омбудсмена, следует из ответа службы на запрос РБК. Большинство изменений в законодательстве связаны с устранением пробелов и неясностей и направлены на снижение административного барьера. Количество выездных проверок ФНС сократилось с 67 тыс. в 2011 году до 26 тыс. в 2016-м, отмечается в ответе службы. Минфин не комментирует доклад, сообщили в пресс-службе ведомства.

Завышенные тарифы

Тарифы естественных монополий в России в среднем завышены на 30%, говорится в докладе. Проблема в модели тарифообразования: в цены монополий включается максимум затрат, в том числе неэффективных. В результате в некоторых регионах тарифы растут быстрее инфляции. При этом мотивации к повышению эффективности у монополий нет, так как тарифы растут ежегодно.

Авторы доклада предлагают нормировать затраты монополий, сменить метод тарифообразования так, чтобы формировать тарифы только на федеральном уровне и устанавливать их не на год, а на шесть лет.

Постоянно растет перекрестное субсидирование в электроэнергетике, когда одни потребители субсидируют других (как правило, присоединенные к сетям более высокого напряжения субсидируют присоединенных к сетям более низкого). Тарифы для потребителей на низких классах напряжения должны расти ускоренными темпами, хотя для некоторых их все же нужно субсидировать, считают эксперты.

Растет нагрузка и за счет появления новых видов ДПМ (договор о предоставлении мощности — использовались во время реформы РАО «ЕЭС» для строительства новых энергоблоков, гарантировали инвесторам высокую доходность за счет более высокой платы для потребителей). Эксперты предлагают отказаться от новых ДПМ в тех регионах, где нет дефицита мощности.

Еще одна проблема — дефицит железнодорожной инфраструктуры. Не хватает дорог, а на существующих много «узких мест», новые строятся медленно. В результате пути общего пользования перегружены, а услуги РЖД не соответствуют запросам потребителей.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Систему регулирования тарифов РЖД нужно пересмотреть в первую очередь, пишут эксперты. Сейчас она основана на так называемом тарифном коридоре, который позволяет монополии самостоятельно повышать тарифы для отдельных потребителей.

Мечты о банках

Необходимо ввести страхование средств малого и среднего бизнеса на 5 млн руб., ужесточить ответственность банков за «ненадлежащие операции по счету» и поставить агентство по страхованию вкладов (АСВ) в третью очередь кредиторов при банкротстве банков, пишут авторы доклада. Они также предлагают «значительно повысить качество надзора».

Но ставить АСВ в третью очередь кредиторов нелогично, так как корпорация использует средства ЦБ для выплат вкладчикам, говорит глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Как-то АСВ должно возмещать эти средства, и по большей части это реализация имущества банков», — указывает он.

В свою очередь, ведение страхового возмещения для малых предприятий уже назрело — такая мера есть во многих странах, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Но есть большой риск, что страхование малого бизнеса существенно увеличит нагрузку на банки и ЦБ (с 2015 года регулятор финансирует дефицит Фонда страхования вкладов, так как поступающих от банков взносов не хватает на выплаты). Под страхование малого и среднего бизнеса в случае гарантирования 1,4 млн попадает всего 2,4 млрд руб., подсчитал Аксаков. Это немного, но «для страхования на сумму 5 млн руб. потребуется куда большая сумма», отмечает он.

Сомнителен и пункт по ужесточению ответственности банков за ненадлежащие операции, говорит Самиев: дать определение таким операциям трудно, тем более для банков и так действуют правила, из которых вытекает, какие операции для них допустимы, а какие нет. Инициативы по качеству надзора и по ответственности банков «за операции по счету» — слишком общие требования, которые носят больше характер лозунгов, полагает директор по банковским рейтингам АКРА Кирилл Лукашук, в таких формулировках их вряд ли рассмотрят по существу.

Технологии, строительство, сельское хозяйство

Производители продуктов питания страдают от излишнего контроля, пишут авторы доклада. Электронная ветсертификация (ЭВС), которую планируется внедрить с 2018 года, повлечет за собой двойную финансовую нагрузку на предприятия. «Ни в одной стране мира система прослеживаемости не предполагает оформления специальной дополнительной документации, а ветеринарный сертификат не является инструментом прослеживаемости», — соглашается представитель Союзмолока Мария Жебит.

Аппарат Титова в своем докладе также встает на сторону критиков «закона Яровой», согласно которому с июля 2018 года операторы должны будут хранить аудиозаписи звонков своих пользователей, содержание их переписки и т.д. Ноябрьское поручение президента об уточнении этапов применения закона не выполнено, отрасли грозит ущерб минимум в 4,5 трлн руб., указывают авторы (такую оценку ранее давали Минкомсвязи и ФСБ).

В докладе также перечисляется ряд технических процедур, которые усложняют и удорожают реализацию девелоперских проектов. В последнее время доходность девелоперских проектов сократилась, поэтому законодатели вынуждены совершенствовать нормативную базу, которая сегодня все еще сыра, уверен генеральный директор инвестиционной компании Key Capital Сергей Камлюк. Большинство предложений Титова крайне актуальны и поспособствуют развитию строительного рынка, а также хоть как-то выправят ситуацию с излишней забюрократизированностью, уверен Камлюк. Это мнение разделяет и партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина. «Многие предложения направлены на упрощение нормативной базы и налогового законодательства, что может восприниматься как позитивный момент, который позволит избавиться от излишней забюрократизированности строительства, а значит, и удешевит сам проект», — говорит Топорнина. В то же время предложение ограничить земельные участки, которые подпадают под дачную амнистию, приобретенные до вступления в силу федерального закона №93 от 30 июня 2006 года, могут негативно отразиться на обычных гражданах, предостерегает Топорнина.

При участии Анастасии Демидовой, Анны Балашовой, Алексея Пастушина