Зеленский заявил о получении ракет для систем ПВО

Владимир Зеленский (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Украина получила новый пакет ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые ранее украинские военные не могли использовать из-за отсутствия боеприпасов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Чехии, передает УНИАН.

«До сегодняшнего утра [16 января] у нас было несколько систем без ракет. Сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у нас есть эти ракеты», — сообщил украинский лидер. Однако какие именно ракеты получил Киев и для каких систем ПВО они предназначены, президент не уточнил.

Зеленский отметил, что боеприпасов не хватает не только для американских систем ПВО Patriot, но и для европейских комплексов. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет ракет из стран Европы и США.

В начале января Великобритания отправила на Украину 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk. Еще одну партию комплексов в рамках контракта Лондон обещал отправить в ближайшее время.

Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили и бывший тогда министром обороны Украины Денис Шмыгаль в начале января подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. Шмыгаль отметил, что одним из результатов сотрудничества станет запуск производства дронов-перехватчиков Octopus.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.