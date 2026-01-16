 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД настоятельно рекомендовал россиянам не ездить в Молдавию

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Молдавию из-за притеснений
МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию из-за притеснений. Граждан России по прилете подвергают «унизительному досмотру», к ним также не пускают российских дипломатов, пояснили в ведомстве
Кишинёв, Молдавия
Кишинёв, Молдавия (Фото: tcacidima / Shutterstock)

МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию, сообщается на сайте ведомства.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей», — подчеркнули там.

В частности, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются «унизительному досмотру и проверке». Кроме того, молдавские власти не допускают к российским гражданам сотрудников посольства в Кишиневе, отметили в дипведомстве.

«В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

Джефф Монсон сообщил, что его не впустили в Молдавию
Спорт
Фото:Pavel Kashaev / Global Look Press

В апреле прошлого года российский МИД уже предупреждал россиян о «пристрастных досмотрах» в аэропорту Кишинева. В результате процедуры россиянам могут отказать во въезде «под надуманными предлогами», пояснили там. «Ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России», — говорилось в сообщении.

В том же месяце главу координационного совета российских соотечественников Молдавии и национального комитета «Победа» Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева после поездки в Москву. Летом 2024 года в аэропорту после прилета тщательно досмотрели депутатов молдавского оппозиционного блока «Победа», которые вернулись со съезда своего объединения в Москве. В частности, депутата Ирину Лозован пытались задержать, однако она избежала процедуры благодаря депутатскому иммунитету.

Годом ранее российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, где он должен был дать концерт. «Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители», — сказал тогда артист. Тогда же власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Рустама Минниханова и отказали ему во въезде в страну. В 2022-м российскому певцу Филиппу Киркорову также отказали во въезде в Молдавию.

Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе
Политика
Фото:Ducu Rodionoff / Shutterstock

Отношения Москвы и Кишинева ухудшились после начала военной операции на Украине. Страна присоединилась к Западу и ввела против Москвы санкции. Кроме того, в военной стратегии Молдавии на 2025-2035 годы Россия названа главной угрозой для национальной безопасности. Одним из военных рисков и угроз нацбезопасности создатели документа называют «возможность распространения» спецоперации на территорию Молдавии.

В российском МИДе в свою очередь заявили, что Москва рассчитывает на нормализацию отношений с Кишиневом. Россия надеется, что выбор будет сделан в пользу добрососедского развития отношений, «а не разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», заявили там.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Валерия Доброва
МИД Россия Молдавия россияне дискриминация
Материалы по теме
Джефф Монсон сообщил, что его не впустили в Молдавию
Спорт
Президент Молдавии предоставила гражданство восьми россиянам
Общество
Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
NYT узнала о встрече директора ЦРУ с временным лидером Венесуэлы Политика, 17:33
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Названы главные факторы давления на рынок стрит-ретейла в 2026 году Недвижимость, 17:27
ВС счел, что брак с россиянином не препятствует выдворению из России Политика, 17:24
Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами Политика, 17:23
В Белоруссии появятся криптобанки. Что это значит Крипто, 17:22
Впервые за 25 лет футболист «Лидс» стал игроком месяца в АПЛ Спорт, 17:13
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минюст объявил иноагентами американиста Куриллу и проект «Люди Байкала» Политика, 17:07
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
СК опубликовал видео с разрушенной аудиторией учебного центра МВД в Коми Общество, 17:00
Цены на газ в Европе взлетели на 30% за неделю из-за «идеального шторма» Инвестиции, 17:00
Представитель Euroclear заявил об «оговорке» про спор с ЦБ в Брюсселе Финансы, 17:00
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом Политика, 16:56