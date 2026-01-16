МИД настоятельно рекомендовал россиянам не ездить в Молдавию

МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию из-за притеснений. Граждан России по прилете подвергают «унизительному досмотру», к ним также не пускают российских дипломатов, пояснили в ведомстве

Кишинёв, Молдавия (Фото: tcacidima / Shutterstock)

МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию, сообщается на сайте ведомства.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей», — подчеркнули там.

В частности, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются «унизительному досмотру и проверке». Кроме того, молдавские власти не допускают к российским гражданам сотрудников посольства в Кишиневе, отметили в дипведомстве.

«В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

В апреле прошлого года российский МИД уже предупреждал россиян о «пристрастных досмотрах» в аэропорту Кишинева. В результате процедуры россиянам могут отказать во въезде «под надуманными предлогами», пояснили там. «Ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России», — говорилось в сообщении.

В том же месяце главу координационного совета российских соотечественников Молдавии и национального комитета «Победа» Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева после поездки в Москву. Летом 2024 года в аэропорту после прилета тщательно досмотрели депутатов молдавского оппозиционного блока «Победа», которые вернулись со съезда своего объединения в Москве. В частности, депутата Ирину Лозован пытались задержать, однако она избежала процедуры благодаря депутатскому иммунитету.

Годом ранее российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, где он должен был дать концерт. «Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители», — сказал тогда артист. Тогда же власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Рустама Минниханова и отказали ему во въезде в страну. В 2022-м российскому певцу Филиппу Киркорову также отказали во въезде в Молдавию.

Отношения Москвы и Кишинева ухудшились после начала военной операции на Украине. Страна присоединилась к Западу и ввела против Москвы санкции. Кроме того, в военной стратегии Молдавии на 2025-2035 годы Россия названа главной угрозой для национальной безопасности. Одним из военных рисков и угроз нацбезопасности создатели документа называют «возможность распространения» спецоперации на территорию Молдавии.

В российском МИДе в свою очередь заявили, что Москва рассчитывает на нормализацию отношений с Кишиневом. Россия надеется, что выбор будет сделан в пользу добрососедского развития отношений, «а не разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», заявили там.