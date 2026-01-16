 Перейти к основному контенту
0

Скончался основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин

Основатель ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни после продолжительной болезни. В компании сообщили, что бизнес продолжит работу, а управление перейдет к его сыну Марку Лапину.
Вадим Лапин
Вадим Лапин (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Основатель ресторанов Ginza Project Вадим Лапин скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом «РБК Петербург» сообщили в компании.

Вадиму Лапину было 62 года.

«Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем», — подчеркнули в пресс-службе.

Информация о дате и времени прощания с Вадимом Лапиным будет сообщена дополнительно, добавили в Ginza Project.

Управление компанией перейдет к сыну Вадима Лапина — Марку Лапину.

Ресторанный холдинг Ginza Project был создан в Санкт-Петербурге в 2003 году Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным. За время работы компания выросла в одну из крупнейших ресторанных сетей в России. Сегодня под брендом Ginza Project работает более 100 заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также за рубежом — в Лондоне, Баку и Батуми.

Помимо ресторанного бизнеса, с 2018 года Ginza Project развивала гостиничное направление. Под управлением Ginza Hotels & Apartments находятся мини-отели в центре Санкт-Петербурга, а также гостиничные проекты в Ростове-на-Дону и Тбилиси.

Вадим Лапин родился 2 ноября 1963 года. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт. В начале карьеры занимался поставками продуктов из Европы, а с середины 1990-х годов — развитием на петербургском рынке европейских брендов одежды. В 2003 году Лапин открыл ресторан японской кухни Ginza, ставший отправной точкой для создания ресторанного холдинга Ginza Project.

Под его руководством Ginza Project расширил присутствие в Санкт-Петербурге, Москве и за пределами России. В рамках развития бизнеса холдинг приобрел Даниловский рынок, который использовался для выстраивания системы поставок продуктов в рестораны сети.

