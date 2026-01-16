 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

Представитель Euroclear заявил об «оговорке» про спор с ЦБ в Брюсселе

Споры Банка России с Euroclear должны были рассматриваться в Бельгии — о такой «оговорке» в соглашениях сторон РБК рассказал представитель депозитария в суде. 16 января иск ЦБ на ₽18 трлн начал разбираться в московском арбитраже
Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press
Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press

Требование Euroclear прекратить дело по иску Банка России на 18 трлн руб. в российском арбитраже связано с наличием юридической оговорки о рассмотрении споров в Брюсселе, рассказал РБК представитель бельгийского депозитария в суде Максим Кульков.

«Произошел спор, между сторонами была оговорка, что все споры рассматриваются в определенных судах. Заседание там не идет. Вот это основание для оставления дела без рассмотрения», — отметил он. По словам юриста, изначально сторонами были выбраны Третейский и Арбитражный суды в Брюсселе.

ЦБ указал на «виновное поведение» Euroclear
Здание штаб-квартиры Euroclear

16 января Арбитражный суд города Москвы приступил к рассмотрению иска ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб. (€200,1 млрд), который касается заблокированных из-за санкций резервов России за рубежом. Как писал РБК, Банк России настаивает на том, что бельгийский депозитарий «совершил злоупотребление правом и нарушил публичный порядок Российской Федерации», когда из-за санкций заблокировал доступ ЦБ к суверенным активам. Регулятор требует возмещения убытков по обездвиженным бумагам. Под убытком понимаются расходы, которые ЦБ должен нести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), а также недополученные доходы по активам, если бы он по-прежнему мог ими распоряжаться.

Кроме того, в деле упоминается упущенная выгода — недополученный доход, на который увеличилось бы имущество истца, если бы нарушения его прав не возникло, отмечали источники РБК, знакомые с требованиями истца.

Банк России подал иск к Euroclear 12 декабря, после того как Еврокомиссия предложила странам — членам ЕС в качестве одного из вариантов финансирования Украины выдачу ей «репарационного кредита» де-факто за счет замороженных российских суверенных активов. ЦБ не исключал подачу исков и в суды за рубежом. Предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите» Украине в итоге не было одобрено странами ЕС, но при этом было принято решение о бессрочной заморозке суверенных активов ЦБ в Европе.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России
Политика
Фото:Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

Рассмотрение спора ЦБ и Euroclear в московском арбитраже пройдет в закрытом режиме. 16 января суд удовлетворил ходатайство истца об этом. К участию в процессе также не допустили частных инвесторов, которые хотели присоединиться к иску регулятора, поскольку тоже пытались взыскать с Euroclear убытки от блокировки своих инвестпортфелей из-за санкций.

Авторы
Теги
Георгий Недогибченко, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Euroclear ЦБ Бельгия активы
