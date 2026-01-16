Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам встречи с чешским лидером Петром Павлом заявил, что Киев и Вашингтон «в некоторых вопросах не на одной стороне». Об этом сообщила «Европейская правда».
«Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства», — заявил Зеленский.
Украинский лидер назвал ультиматумы «неработающей моделью демократических отношений между странами», а также подчеркнул: Украина должна четко знать, что боевые действия не возобновятся снова после окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа, передает его слова ТСН.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал Зеленского причиной того, что мирное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона до сих пор не подписано. По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку». В Кремле с мнением Трампа согласны.
В своем телеграм-канале Зеленский поспорил с Трампом, заявив, что Киев не мешает мирному урегулированию российско-украинского конфликта. «Никогда Украина не была, не будет преградой для мира», — сказал он.
