СК опубликовал видео с разрушенной аудиторией учебного центра МВД в Коми

Video

Следственный комитет по Республике Коми опубликовал видеозапись из аудитории Центра профессиональной подготовки МВД региона, где произошел взрыв. Внутри помещение почти полностью выгорело, на месте продолжают работать специальные службы.

По данным следствия, инцидент произошел 15 января во время планового занятия. Преподаватель привел в действие учебную гранату, что вызвало взрыв и возгорание легковоспламеняющихся предметов в помещении. В результате пострадали 20 слушателей учебного центра.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Параллельно продолжается расследование основного уголовного дела по факту халатности в отношении самого центра подготовки (ч. 2 ст. 293 УК). В рамках расследования допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация и проводятся другие следственные действия.