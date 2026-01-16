СК опубликовал видео с разрушенной аудиторией учебного центра МВД в Коми
Следственный комитет по Республике Коми опубликовал видеозапись из аудитории Центра профессиональной подготовки МВД региона, где произошел взрыв. Внутри помещение почти полностью выгорело, на месте продолжают работать специальные службы.
По данным следствия, инцидент произошел 15 января во время планового занятия. Преподаватель привел в действие учебную гранату, что вызвало взрыв и возгорание легковоспламеняющихся предметов в помещении. В результате пострадали 20 слушателей учебного центра.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Параллельно продолжается расследование основного уголовного дела по факту халатности в отношении самого центра подготовки (ч. 2 ст. 293 УК). В рамках расследования допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация и проводятся другие следственные действия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC