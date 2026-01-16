 Перейти к основному контенту
Общество
0

Передача нобелевской медали Трампу вызвала недовольство в Норвегии

Дональд Трамп и Мария Корина Мачадо
Дональд Трамп и Мария Корина Мачадо (Фото: Daniel Torok / The White House / Reuters)

В Норвегии остались недовольны тем, что венесуэльская оппозиционер, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала свою нобелевскую медаль президенту США Дональду Трампу. В Осло назвали этот шаг беспрецедентным и наносящим ущерб репутации премии, сообщает Bloomberg.

Профессор Университета Осло Янне Хааланд Матлари заявила в эфире государственного телеканала NRK, что это «полное неуважение к премии», назвав поступок «бессмысленным и жалким». Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает награды за миротворческие усилия во время своего второго срока, принял медаль на встрече с Мачадо в Белом доме. Ранее он критиковал Норвежский нобелевский комитет за то, что его обошли наградой.

Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Мария Корина Мачадо

Сам комитет выпустил заявление, что премия неделима и не подлежит передаче, но отказался комментировать конкретную ситуацию с Мачадо. Многие наблюдатели назвали этот эпизод новым признаком политизации престижной награды. Некоторые считают, что само присуждение премии Мачадо могло быть попыткой умиротворить Трампа.

Ситуацию противопоставляют в местной прессе поступку российского журналиста Дмитрия Муратова (признан Минюстом иностранным агентом), который в 2022 году продал свою нобелевскую медаль за $103,5 млн с аукциона, а деньги передал в ЮНИСЕФ и на программы помощи украинским беженцам. Эта благотворительная акция не вызвала в Норвегии осуждения.

Норвежские политики также жестко осудили передачу медали. Лидер Партии центра и бывший министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум назвал Трампа «классическим хвастуном, который хочет украсить себя чужими наградами». Лидер социалистов Кирсти Бергстё охарактеризовала произошедшее как «абсурдное и бессмысленное».

