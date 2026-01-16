В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Роскомнадзор замедляет работу Telegram, потому что мессенджер «слишком медленно блокирует анонимные каналы», заявил депутат Андрей Свинцов. Ранее он заявил, что мессенджер не будут полностью блокировать

Фото: Никита Попов / РБК

Роскомнадзор замедляет работу мессенджера Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов, заявил «Национальной службе новостей» член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают», — сказал депутат.

Он подчеркнул: если нарушения будут устранены, замедление прекратится.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщал, что РКН частично блокирует Telegram.

Накануне Свинцов заявил ТАСС, что полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер «эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран». «Но надо выполнять весь комплекс мер», — подчеркнул депутат.

Также Свинцов напомнил, что Роскомнадзор пока не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило, что они стали сервисами «для обмана и вымогательства», а также вербовки для участия в террористической деятельности.

В октябре РКН анонсировал меры по частичному ограничению работы WhatsApp. 22 декабря был зафиксирован рост сообщений о сбоях — РКН заявил, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство, в связи с чем ему может грозить полная блокировка. Через сутки мессенджер выступил с заявлением и пообещал бороться за российскую аудиторию.