В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Роскомнадзор замедляет работу мессенджера Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов, заявил «Национальной службе новостей» член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают», — сказал депутат.
Он подчеркнул: если нарушения будут устранены, замедление прекратится.
Ранее «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщал, что РКН частично блокирует Telegram.
Накануне Свинцов заявил ТАСС, что полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер «эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран». «Но надо выполнять весь комплекс мер», — подчеркнул депутат.
Также Свинцов напомнил, что Роскомнадзор пока не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило, что они стали сервисами «для обмана и вымогательства», а также вербовки для участия в террористической деятельности.
В октябре РКН анонсировал меры по частичному ограничению работы WhatsApp. 22 декабря был зафиксирован рост сообщений о сбоях — РКН заявил, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство, в связи с чем ему может грозить полная блокировка. Через сутки мессенджер выступил с заявлением и пообещал бороться за российскую аудиторию.
