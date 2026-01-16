Российский боксер проведет бой за титул чемпиона IBF
Российский боксер Павел Силягин проведет бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе RCC Boxing Promotions.
Он проведет поединок с кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который занимает первую строчку рейтинга. Силягин находится на седьмом месте.
Конкретные дата и место проведения титульного поединка будут определены в ходе переговоров между командами боксеров.
Титул стал вакантным после того, как действующий чемпион, 38-летний американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры.
28-летний кубинец одержал 14 побед в 14 боях. Он является действующим чемпионом мира по версии IBO, этот титул он завоевал в декабре 2022 года.
32-летний Силягин — непобежденный россиянин (16 побед при одной ничьей в 17 боях), в 2021 году получил титулы чемпиона по версиям WBC Silver и WBO Asia Pacific во втором среднем весе. В сентябре 2024 года он выиграл вакантный титул IBF Inter-Continental.
