Тимошенко пообещала обжаловать решение суда о залоге

Юлия Тимошенко (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обжалует решение суда о назначении ей залога в размере 33 млн грн (59,2 млн руб). Об этом Тимошенко заявила журналистам. Видео ее заявления опубликовало издание «Страна».

Политик отметила, что решение о залоге было вынесено на фоне блокировки ее счетов. В связи с этим Тимошенко не может внести за себя залог. Она сообщила о планах обратиться к членам «Батькивщины» для решения этой проблемы.

«Залог, который они объявили, они одновременно объединили с блокировкой всех моих счетов. Счетов моего мужа, счета нашей семьи. Они действуют красиво. Они заблокировали счета, хотят доказать, что мы не внесем залог, потому что, во-первых, на эту работу таких денег нет, а во-вторых, эти деньги слепо заблокировали. И потому мы будем обращаться и к коллегам, и к нашим членам партии», — сказала Тимошенко.

Суд назначил Тимошенко залог днем 16 января. Он также постановил, что главе «Батькивщины» запрещено покидать Киевскую область без разрешения следователя и общаться с 66 депутатами. О блокировке своих счетов Тимошенко заявила накануне.

До этого, 13 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной рады, который предлагал взятки депутатам из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.

Хотя имя официально тогда не назвали, источники сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. В партийном офисе «Батькивщины» прошли обыски. Тимошенко категорически отвергла обвинения в подкупе депутатов и заявила, что считает это дело политическим заказом против себя.