 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Тимошенко пообещала обжаловать решение суда о залоге

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обжалует решение суда о назначении ей залога в размере 33 млн грн (59,2 млн руб). Об этом Тимошенко заявила журналистам. Видео ее заявления опубликовало издание «Страна».

Политик отметила, что решение о залоге было вынесено на фоне блокировки ее счетов. В связи с этим Тимошенко не может внести за себя залог. Она сообщила о планах обратиться к членам «Батькивщины» для решения этой проблемы.

«Залог, который они объявили, они одновременно объединили с блокировкой всех моих счетов. Счетов моего мужа, счета нашей семьи. Они действуют красиво. Они заблокировали счета, хотят доказать, что мы не внесем залог, потому что, во-первых, на эту работу таких денег нет, а во-вторых, эти деньги слепо заблокировали. И потому мы будем обращаться и к коллегам, и к нашим членам партии», — сказала Тимошенко.

Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции
Политика
Юлия Тимошенко

Суд назначил Тимошенко залог днем 16 января. Он также постановил, что главе «Батькивщины» запрещено покидать Киевскую область без разрешения следователя и общаться с 66 депутатами. О блокировке своих счетов Тимошенко заявила накануне.

До этого, 13 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной рады, который предлагал взятки депутатам из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.

Хотя имя официально тогда не назвали, источники сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. В партийном офисе «Батькивщины» прошли обыски. Тимошенко категорически отвергла обвинения в подкупе депутатов и заявила, что считает это дело политическим заказом против себя.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Украина обжалование Юлия Тимошенко суд
Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
Материалы по теме
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции
Политика
Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.»
Политика
Медведев назвал обыски у Тимошенко «зачисткой» Зеленским конкурентов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
NYT узнала о встрече директора ЦРУ с временным лидером Венесуэлы Политика, 17:33
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Названы главные факторы давления на рынок стрит-ретейла в 2026 году Недвижимость, 17:27
ВС счел, что брак с россиянином не препятствует выдворению из России Политика, 17:24
Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами Политика, 17:23
В Белоруссии появятся криптобанки. Что это значит Крипто, 17:22
Впервые за 25 лет футболист «Лидс» стал игроком месяца в АПЛ Спорт, 17:13
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Минюст объявил иноагентами американиста Куриллу и проект «Люди Байкала» Политика, 17:07
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
СК опубликовал видео с разрушенной аудиторией учебного центра МВД в Коми Общество, 17:00
Цены на газ в Европе взлетели на 30% за неделю из-за «идеального шторма» Инвестиции, 17:00
Представитель Euroclear заявил об «оговорке» про спор с ЦБ в Брюсселе Финансы, 17:00
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом Политика, 16:56