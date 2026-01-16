 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Экс-тренера «Спартака» признали лучшим в АПЛ в декабре

Экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери признали лучшим в АПЛ в декабре
За прошедший месяц «Астон Вилла» одержал пять побед в шести матчах. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ
Унаи Эмери
Унаи Эмери (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Испанский тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери признан лучшим тренером месяца Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

За прошедший месяц «Астон Вилла» одержал пять побед в шести матчах. Это помогло команде уверенно войти в борьбу за чемпионство. После 21-го тура «Астон Вилла» занимает третье место в АПЛ.

Эмери один из пяти тренеров клуба, получивших награду лучшему тренеру месяца. На счету испанца три награды, он уступает Мартин О'Нилу (четыре), который тренировал клуб с 2006 по 2010 год.

На награду также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Даниель Фарке («Лидс Юнайтед»).

Тренеры Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») и Энцо Мареска («Челси»), получившие награду лучшему тренеру в октябре и ноябре соответственно, были уволены со своих постов.

Эмери возглавлял московский «Спартак» в 2012 году. После этого он также тренировал «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».

«Астон Вилла» идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. После 21 игры на счету команды 43 очка. Следующий матч клуб проведет 18 января против «Эвертона».

Рената Утяева
Английская премьер-лига (АПЛ) Унаи Эмери Астон Вилла
