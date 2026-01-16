В работе игры Brawl Stars произошел сбой

16 января игроки из разных регионов России пожаловались, что у них не загружаются сервера Brawl Stars. Что стало причиной сбоя — неизвестно

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Сбой произошел в работе мобильной игры Brawl Stars 16 января. Об этом свидетельствуют данные сервисов Downdetector и Detector404.

Всплеск жалоб на сбои наблюдается с 11:00 мск. Спустя полтора часа их количество выросло до 62. В комментариях на Detector404 игроки отмечают, что у них не грузятся сервера Brawl Stars. Проблемы зафиксированы в Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Вологодской областях.

Brawl Stars — популярная у детей мобильная онлайн-игра в жанре MOBA, разработанная компанией Supercell из Финляндии. Релиз состоялся в 2018 году. Смысл игры заключается в сражении с другими пользователями на игровой карте, а также в получении новых персонажей и их улучшении. Supercell удалила эту игру из магазинов приложений в России и Белоруссии после начала военной операции в 2022 году. Доступ для существующих игроков обещали закрыть.

В начале декабря 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке в России игровой платформы Roblox. Накануне пользователи из разных регионов сообщали о недоступности площадки. Причиной ограничения назвали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

В РКН отмечали, что неоднократно направляли в адрес администрации платформы уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

В начале января 2026 года Роскомнадзор заявил, что оснований для разблокировки Roblox нет.