Президент Чехии заявил о готовности Украины к «болезненным уступкам»
Президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что в документах по достижению мира есть ряд болезненных уступок, которые Украина «должна» и «готова» сделать, передает «Интерфакс-Украина».
«Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложить решение, которое было бы приемлемым. Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — сказал Петр Павел.
Чешский лидер также указал на необходимость совместного экономического и политического давления на Россию для заключения мирных соглашений. Зеленский на пресс-конференции, в свою очередь, обвинил Москву в затягивании мирного процесса. «Отсрочка подписания и окончания войны идет со стороны России», — сказал Зеленский.
При этом президент США Дональд Трамп называл Зеленского виновным в том, что мирное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона до сих пор не подписано. По мнению Трампа, российский президент Владимир Путин «готов заключить сделку». «Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве согласны с оценкой Трампа. По его словам, ситуация для украинских властей ухудшается «изо дня в день». Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. Москва, в частности, настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России.
