Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» и заслушал доклады об обстановке на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба Минобороны.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев, командующий группировкой «Запад», доложил, что войска продолжают вести наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. По его словам, в настоящее время группировка ведет боевые действия по взятию под контроль десяти населенных пунктов.

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов — Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва — и более 155 кв. км территорий», — доложил Кузовлев.

Он также сообщил министру, что все районы города Купянск находятся под контролем российских войск, «несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва».

В конце совещания Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки «за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации».

20 ноября начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль города Купянска силами группировки «Запад». Минобороны также сообщало о безуспешных попытках ВСУ прорваться в город.

15 января группировка заняла поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный примерно в 6 км от Купянска на левом берегу реки Оскол. Взятие под контроль этого населенного пункта президент Владимир Путин назвал одной из задач российских военных во время прямой линии 19 декабря.