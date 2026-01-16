 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки «Запад»

Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки «Запад»
Video

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» и заслушал доклады об обстановке на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба Минобороны.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев, командующий группировкой «Запад», доложил, что войска продолжают вести наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. По его словам, в настоящее время группировка ведет боевые действия по взятию под контроль десяти населенных пунктов.

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов — Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва — и более 155 кв. км территорий», — доложил Кузовлев.

Командующий доложил о провале контратак ВСУ в районе Купянска
Политика
Сергей Кузовлев

Он также сообщил министру, что все районы города Купянск находятся под контролем российских войск, «несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва».

В конце совещания Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки «за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации».

20 ноября начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль города Купянска силами группировки «Запад». Минобороны также сообщало о безуспешных попытках ВСУ прорваться в город.

15 января группировка заняла поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный примерно в 6 км от Купянска на левом берегу реки Оскол. Взятие под контроль этого населенного пункта президент Владимир Путин назвал одной из задач российских военных во время прямой линии 19 декабря.

Александр Корчуганов
Минобороны совещание Андрей Белоусов
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
