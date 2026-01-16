Кремль, Тегеран и ШОС призвали к дипломатии в ситуации с Ираном

Тегеран, Иран (Фото: Getty Images)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) призывает к мирному разрешению ситуации в Иране политико-дипломатическими средствами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран. <...> ШОС призывает к мирному урегулированию сложившейся ситуации политико-дипломатическими мерами», — говорится в сообщении.

ШОС выразила серьезную обеспокоенность и соболезнования народу и правительству Ирана в связи с охватившими республику протестами и их жертвами как среди мирного населения, так и силовиков, а также в связи с разрушениями гражданской инфраструктуры.

В ШОС также оценили воздействие односторонних санкций как негативное.

Днем 16 января пресс-служба Кремля сообщила, что президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого иранский лидер проинформировал российского коллегу о предпринимаемых руководством республики усилиях по нормализации обстановки в республике.

«Отмечалось, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», — отмечает пресс-служба.

Путин и Пезешкиан также подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и реализацию совместных экономических проектов в различных областях.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент невозможно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.

Власти Ирана возлагают ответственность за организацию демонстраций на США и Израиль, при этом контактируя с американской стороной.

Трамп, в свою очередь, допускал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти республики начнут жестко подавлять протесты.